20-летняя королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»

В Гватемале в ДТП погибла 20-летняя Алондра Марианела Эрнандес Перес, носившая титул «Мисс Ла-Бланка» 2024 года. Девушка, управлявшая мотоциклом по пути на работу, потеряла контроль над транспортным средством. Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось.



Как сообщает Mirror, ДТП произошло 26 августа на участке дороги между Сан-Маркосом и Кесальтенанго. Этот отрезок трассы печально известен как один из самых опасных в стране. Перес получила титул королевы красоты Ла-Бланки в 2024 году. Многие пророчили ей большое будущее в индустрии моды.