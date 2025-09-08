Мессенджер MAX
8 сентября, 03:18

Со дна озера на Камчатке подняли истребитель Пи-63 времён Второй мировой войны

Обложка © Telegram / Кроноцкий заповедник / Всеволод Яковлев

Поисковики Русского географического общества извлекли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском заказнике истребитель Пи-63 «Кингкобра» времён Второй мировой войны. Кадрами поделилась пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника.

Истребитель подняли со дна озера на Камчатке. Видео © Telegram / Кроноцкий заповедник / Всеволод Яковлев

Самолёт пилотировал советский лётчик Зинедин Мустафаев. В заповеднике сообщили, что СССР получил этот истребитель от США по программе ленд-лиза. Воздушное судно потерпело крушение во время тренировочного полёта.

«Обследование показало: хвостовая часть истребителя отломилась, винт закручен, кабина частично покрыта илом, но сохранилась», — уточнила пресс-служба.

Экспедиции Минобороны России и РГО проводят исследования мест падений американских самолётов времён боевых действий против Японии на Камчатке с 2021 года. Работы также проводят сотрудники Кроноцкого заповедника.

«Важно, что работы проходили без ущерба для природных комплексов. Мы благодарны всем структурам, участвующим в поисковой операции, за уважение к нашей истории и заботу о природе», — отметил исполняющий обязанности директора Кроноцкого заповедника Всеволод Яковлев.

Ранее Минобороны России в рамках проекта «Японский рейх пал следом за германским» обнародовало засекреченные архивные документы, касающиеся завершающего этапа Второй мировой войны. Документы посвящены разгрому Квантунской армии и капитуляции Японии в сентябре 1945 года. Среди ключевых материалов — доклады командующих Забайкальским и Дальневосточными фронтами, отчёты о проведении Харбино-Гиринской и Южно-Сахалинской операций, а также наградные документы на красноармейцев, отличившихся при штурме японских укрепрайонов.

