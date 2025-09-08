Путин внёс в Думу законопроект о денонсации Европейской конвенции против пыток

Законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания направил в Госдуму президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован в электронной базе парламента.

«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе.

