«Понимают и мнутся»: В Госдуме назвали законные цели ВС РФ в Европе из-за Украины

Ввод иностранных войск на территорию Украины будет расцениваться как полномасштабное участие этих стран в военных действиях, что повлечёт за собой решительный ответ. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Парламентарий отметил, что любое присутствие иностранных военных формирований на украинской территории автоматически превращает не только эти подразделения в легитимные цели для российских вооружённых сил, но и те страны, откуда они прибыли. Это равносильно полноценному вовлечению в военный конфликт, что неминуемо повлечёт за собой незамедлительный и решительный ответ со стороны РФ, уточнил депутат.

«Надеюсь, в Европе это прекрасно понимают. Поэтому и мнутся, на словах отправляя на фронт гигантские легионы, а на деле — стыдливо маскируя своих военных под солдат удачи. К слову, и тех мы уничтожаем при каждом удобном случае — французов, поляков, немцев, американцев — но регулярные части и официальное решение всё-таки станет рубежом для перехода противостояния на новый уровень», — подчеркнул Журавлёв в беседе с «Газетой.ru».