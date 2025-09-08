Пузырьки, аромат и цена: Пчеловод научила выбирать натуральный мёд

Из-за погодных условий, повышения расходов и по многим другим причинам в России может подорожать мёд, поэтому для граждан очень важно не переплатить за некачественный товар. Чтобы выбрать натуральное лакомство, следует обратить внимание на его текстуру, рекомендовала пчеловод с многолетним стажем Наталия Моторина.

«Есть несколько способов определить натуральность мёда. Один из них: обратить внимание на пузырьки — они могут свидетельствовать о брожении и добавлении воды», — отметила собеседница «Вечерней Москвы» .

Кроме того, по словам эксперта, подделку можно определить на вкус: если он приторный, значит не обошлось без добавления сахара или сиропа. А ещё у натурального мёда должен быть приятный аромат. Что касается цены, то она будет отличаться в зависимости от сорта. Монофлерные (собранные с одного вида растений) сорта обычно дороже полифлерных (смешанных). Так, килограмм акациевого мёда сейчас стоит около 1000 рублей, а традиционного разнотравного — порядка 700 рублей.