Самолёт с 339 россиянами подал сигнал бедствия над Казахстаном во время рейса в Анталью

В Казахстане подал сигнал бедствия и экстренно совершил посадку лайнер рейса ZF-839 авиакомпании Azur air, следовавший из Екатеринбурга в Анталью. Перевозчик назвал техническую неисправность причиной случившегося, но подчеркнул, что посадка прошла штатно, никто не пострадал.

«Для выполнения дальнейшего рейса в Анталью в Атырау будет направлено резервное воздушное судно. Вылет резервного самолёта из Москвы запланирован на 09:00 по московскому времени. На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Атырау. Им будут предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Всего на борту находилось 339 человек. О времени вылета из Казахстана на резервном самолёте пассажирам пообещали сообщить дополнительно.