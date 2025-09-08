Мессенджер MAX
8 сентября, 08:47

Статья The Guardian о расследовании против Романа Абрамовича на Джерси оказалась фейком

Представитель Абрамовича опроверг данные об уголовном деле против него на Джерси

Обложка © РИА Новости / Сергей Карпухин

Представитель бизнесмена Романа Абрамовича заверил, что против него не выдвигались обвинения, а на острове Джерси не ведётся никаких уголовных производств в отношении него.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности. Против Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, и на Джерси не ведётся никаких уголовных производств, связанных с его именем», — сказал он ТАСC.

Суд Джерси тоже подтвердил отсутствие уголовных дел в отношении российского бизнесмена. Инстанция раскритиковала газету The Guardian за публикацию, отметив, что издание опубликовало неподтверждённые и вводящие в заблуждение сведения, дискредитирующие репутацию предпринимателя.

Романа Абрамовича заметили в Кремле накануне переговоров России и Украины
Милена Скрипальщикова
