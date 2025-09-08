Статья The Guardian о расследовании против Романа Абрамовича на Джерси оказалась фейком
Представитель Абрамовича опроверг данные об уголовном деле против него на Джерси
Обложка © РИА Новости / Сергей Карпухин
Представитель бизнесмена Романа Абрамовича заверил, что против него не выдвигались обвинения, а на острове Джерси не ведётся никаких уголовных производств в отношении него.
«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности. Против Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, и на Джерси не ведётся никаких уголовных производств, связанных с его именем», — сказал он ТАСC.
Суд Джерси тоже подтвердил отсутствие уголовных дел в отношении российского бизнесмена. Инстанция раскритиковала газету The Guardian за публикацию, отметив, что издание опубликовало неподтверждённые и вводящие в заблуждение сведения, дискредитирующие репутацию предпринимателя.