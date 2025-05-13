Романа Абрамовича заметили в Кремле накануне переговоров России и Украины

Российский миллиардер Роман Абрамович был замечен в Кремле накануне планируемых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Бизнесмен присутствовал на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров под председательством президента России Владимира Путина, передают журналисты РИА «Новости» из Кремлёвского пула. На мероприятии также присутствовали главы крупных российских компаний и ведомств. О целях визита Абрамовича в Кремль не сообщается.