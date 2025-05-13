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13 мая, 19:29

Романа Абрамовича заметили в Кремле накануне переговоров России и Украины

Абрамович в Кремле. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Абрамович в Кремле. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Российский миллиардер Роман Абрамович был замечен в Кремле накануне планируемых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

«Какие люди… в Кремле. Накануне переговоров с Украиной», — пишет корреспондент.

Бизнесмен присутствовал на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров под председательством президента России Владимира Путина, передают журналисты РИА «Новости» из Кремлёвского пула. На мероприятии также присутствовали главы крупных российских компаний и ведомств. О целях визита Абрамовича в Кремль не сообщается.

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В марте 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров между Россией и Украиной. Позже он уточнил, что бизнесмен не является официальным членом делегации, но был задействован в обеспечении контактов между сторонами.

Антон Голыбин
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