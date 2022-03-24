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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 10:11
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Песков подтвердил, что Абрамович участвовал в начальном этапе переговоров с Украиной

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский предлагал Байдену временно не вводить санкции против российского бизнесмена, так как тот "может помочь в переговорном процессе".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский бизнесмен Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной.

"Он действительно на начальной стадии принимал участие. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее в газете Wall Street Journal появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал главе США Джо Байдену временно не вводить санкции в отношении Романа Абрамовича, так как тот, по мнению украинского лидера, может помочь в переговорах с Россией.

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Getty Images / Clive Mason

Александр Юнашев
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