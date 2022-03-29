Песков сообщил о статусе Абрамовича на переговорах с Украиной в Стамбуле
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Представитель Кремля подтвердил информацию о том, что бизнесмен присутствует сегодня на встрече.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом российской делегации на переговорах с Украиной во дворце Долмабахче в Стамбуле, но задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом.
"Роман Абрамович задействован в обеспечении определённых контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации — вы знаете, что нашу делегацию возглавляет помощник президента [Владимир] Мединский. Но тем не менее с нашей стороны он также присутствует сегодня в Стамбуле", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля также отметил, что для того, чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно получить одобрение с двух сторон. "И в случае с Абрамовичем это одобрение есть", — отметил Песков.
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Сегодня в Долмабахче стартовал новый этап переговоров делегаций России и Украины. Представители двух стран будут общаться в закрытом для прессы режиме, как это было и на прошлых встречах. При этом Абрамовича засняли в Долмабахче во время разговора с президентом Турции перед стартом переговоров.