Песков сообщил о статусе Абрамовича на переговорах с Украиной в Стамбуле

Представитель Кремля подтвердил информацию о том, что бизнесмен присутствует сегодня на встрече.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом российской делегации на переговорах с Украиной во дворце Долмабахче в Стамбуле, но задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом.

"Роман Абрамович задействован в обеспечении определённых контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации — вы знаете, что нашу делегацию возглавляет помощник президента [Владимир] Мединский. Но тем не менее с нашей стороны он также присутствует сегодня в Стамбуле", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также отметил, что для того, чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно получить одобрение с двух сторон. "И в случае с Абрамовичем это одобрение есть", — отметил Песков.