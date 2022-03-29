В Долмабахче стартовал новый раунд переговоров делегаций России и Украины

Представители двух стран будут общаться в закрытом для прессы режиме, как это было и на прошлых встречах.

Новый раунд российско-украинских переговоров стартовал во дворце Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на диписточник.