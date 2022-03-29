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Опубликовано 29 марта 2022, 08:38

В Долмабахче стартовал новый раунд переговоров делегаций России и Украины

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Recep Tayyip Erdoğan

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Recep Tayyip Erdoğan

Представители двух стран будут общаться в закрытом для прессы режиме, как это было и на прошлых встречах.

Новый раунд российско-украинских переговоров стартовал во дворце Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на диписточник.

Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. Делегацию России, как и на прошлых встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Появились первые кадры с российско-украинских переговоров в Стамбуле
Появились первые кадры с российско-украинских переговоров в Стамбуле

Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре.

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Андрей Бражников
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