В Долмабахче стартовал новый раунд переговоров делегаций России и Украины
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Recep Tayyip Erdoğan
Представители двух стран будут общаться в закрытом для прессы режиме, как это было и на прошлых встречах.
Новый раунд российско-украинских переговоров стартовал во дворце Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на диписточник.
Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. Делегацию России, как и на прошлых встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре.