Песков: Жителей Мариуполя не вывозят принудительно на территорию РФ
По словам представителя Кремля, российские военные помогают мирным гражданам покидать этот город и другие места, опасные для жизни.
Сообщения западных СМИ о том, что Вооружённые силы РФ насильно перевозят жителей Мариуполя на территорию России, являются ложью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это ложь. Принудительно граждан не перевозят на территорию РФ. Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, места, где опасно для жизни", — отметил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что украинские националисты в Мариуполе забрасывали гранатами подвалы зданий, в которых находились женщины и дети, и спасённые из города мирные жители подтверждают вопиющие факты преступлений военных ВСУ. Также в подвалах освобождённых зданий в Мариуполе найдены изуродованные тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными нацистскими символами.
Агентство "Москва"