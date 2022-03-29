Песков: Жителей Мариуполя не вывозят принудительно на территорию РФ

По словам представителя Кремля, российские военные помогают мирным гражданам покидать этот город и другие места, опасные для жизни.

Сообщения западных СМИ о том, что Вооружённые силы РФ насильно перевозят жителей Мариуполя на территорию России, являются ложью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.