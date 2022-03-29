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Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 09:55

Песков: Жителей Мариуполя не вывозят принудительно на территорию РФ

По словам представителя Кремля, российские военные помогают мирным гражданам покидать этот город и другие места, опасные для жизни.

Сообщения западных СМИ о том, что Вооружённые силы РФ насильно перевозят жителей Мариуполя на территорию России, являются ложью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ложь. Принудительно граждан не перевозят на территорию РФ. Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, места, где опасно для жизни", — отметил представитель Кремля.

Жительница Мариуполя заявила, что украинские власти бросили народ на произвол судьбы
Жительница Мариуполя заявила, что украинские власти бросили народ на произвол судьбы

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что украинские националисты в Мариуполе забрасывали гранатами подвалы зданий, в которых находились женщины и дети, и спасённые из города мирные жители подтверждают вопиющие факты преступлений военных ВСУ. Также в подвалах освобождённых зданий в Мариуполе найдены изуродованные тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными нацистскими символами.

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Агентство "Москва"

Александр Юнашев
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