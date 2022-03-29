На кону судьба Зеленского: Политолог Светов объяснил роль Эрдогана и Абрамовича в переговорах в Долмабахче

По некоторым данным, миллиардер неоднократно присутствовал на встречах. А сегодня его засняли во время разговора с президентом Турции перед стартом обсуждений.

Содержательная часть российско-украинских переговоров, которые сегодня проходят в Стамбуле, не зависит от президента Турции Реджепа Эрдогана. Его задача заключается лишь в предоставлении места для встречи делегаций, рассказал Лайфу политолог Юрий Светов.

"Эрдоган здесь просто пиарится. Для своей страны и окружающего мира он показывает себя как политика, способного усадить за стол переговоров противоборствующие стороны", — говорит эксперт.

По его мнению, присутствие во дворце Долмабахче бизнесмена Романа Абрамовича перед началом переговоров может говорить о многом. Вероятно, олигарх играет определённую роль во встрече делегаций, полагает Светов. В частности, она может быть связана с определением будущего президента Украины Владимира Зеленского и его "спасением".

"Роль Абрамовича может заключаться в том, чтобы обеспечить какую-то судьбу Зеленского. Ведь мирное соглашение, которое должно быть подписано, его должна подписывать легитимная украинская власть, а ею является Зеленский", — сказал Светов и добавил, что в конечном итоге решение принимать будут делегации.