На кону судьба Зеленского: Политолог Светов объяснил роль Эрдогана и Абрамовича в переговорах в Долмабахче
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По некоторым данным, миллиардер неоднократно присутствовал на встречах. А сегодня его засняли во время разговора с президентом Турции перед стартом обсуждений.
Содержательная часть российско-украинских переговоров, которые сегодня проходят в Стамбуле, не зависит от президента Турции Реджепа Эрдогана. Его задача заключается лишь в предоставлении места для встречи делегаций, рассказал Лайфу политолог Юрий Светов.
"Эрдоган здесь просто пиарится. Для своей страны и окружающего мира он показывает себя как политика, способного усадить за стол переговоров противоборствующие стороны", — говорит эксперт.
По его мнению, присутствие во дворце Долмабахче бизнесмена Романа Абрамовича перед началом переговоров может говорить о многом. Вероятно, олигарх играет определённую роль во встрече делегаций, полагает Светов. В частности, она может быть связана с определением будущего президента Украины Владимира Зеленского и его "спасением".
"Роль Абрамовича может заключаться в том, чтобы обеспечить какую-то судьбу Зеленского. Ведь мирное соглашение, которое должно быть подписано, его должна подписывать легитимная украинская власть, а ею является Зеленский", — сказал Светов и добавил, что в конечном итоге решение принимать будут делегации.
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Сегодня в Долмабахче стартовал новый этап переговоров делегаций России и Украины. Представители двух стран будут общаться в закрытом для прессы режиме, как это было и на прошлых встречах. При этом Абрамовича засняли в Долмабахче во время разговора с президентом Турции перед стартом переговоров.