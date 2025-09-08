Зеленскому, сторонящемуся Москвы, предложили встретиться с Путиным в Мытищах

Украинский президент Владимир Зеленский боится Москвы как символа Русского мира. Об этом заявил в комментарии для Life.ru директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Раз Зеленский не хочет именно в Москву, то ему подойдут и Мытищи, и Химки, если он туда приедет в наручниках. В Москву именно боится — опасается угрозы “сгорания”. Как вампиры сгорают при солнечном свете, так и Зеленский боится, что загорится, если окажется в Москве», — сказал Коровин.

По его словам, речь идёт не о всей России, а именно о столице, которая является символом православного мира и «третьим Римом».

«Москва — это место, где находится Катехон, удерживающий приход Антихриста. Зеленский, встав на его сторону, опасается, что в Москве он просто испепелится как прислужник дьявола», — добавил эксперт.