Зеленскому, сторонящемуся Москвы, предложили встретиться с Путиным в Мытищах
Политолог Коровин: Зеленский боится Москвы как символа Русского мира
Украинский президент Владимир Зеленский боится Москвы как символа Русского мира. Об этом заявил в комментарии для Life.ru директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
«Раз Зеленский не хочет именно в Москву, то ему подойдут и Мытищи, и Химки, если он туда приедет в наручниках. В Москву именно боится — опасается угрозы “сгорания”. Как вампиры сгорают при солнечном свете, так и Зеленский боится, что загорится, если окажется в Москве», — сказал Коровин.
По его словам, речь идёт не о всей России, а именно о столице, которая является символом православного мира и «третьим Римом».
«Москва — это место, где находится Катехон, удерживающий приход Антихриста. Зеленский, встав на его сторону, опасается, что в Москве он просто испепелится как прислужник дьявола», — добавил эксперт.
Ранее Зеленский объяснил президенту США Дональду Трампу причины отказа встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. По словам Зеленского, он готов к любой двусторонней или трёхсторонней встрече, но не на территории России.