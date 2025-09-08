Блогеры посадили 9-летнего ребёнка за руль «семёрки» ради лайков, но не учли одного

В Башкирии сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности родителей и владельца автомобиля после появления в соцсетях видео с девятилетним ребёнком за рулём ВАЗ-2107. Об этом сообщает ГИБДД Башкортостана.

Блогеры посадили 9-летнего ребёнка за руль «семёрки». Видео © Telegram / Владимир Севастьянов

По данным ведомства, автомобиль принадлежит 23-летнему молодому человеку, который организовал съёмку. Несовершеннолетние участники происшествия пояснили, что старший брат попросил их поучаствовать в видеоролике для популярного интернет-тренда.

В отношении родителей мальчика был составлен протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Владелец автомобиля был привлечён к ответственности за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления.