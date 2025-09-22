Спин-офф «Офиса» сериал «Газета» — возвращение старых героев и новое безумие в цифровую эпоху Оглавление Даты выхода серий «Газеты» (The Paper) Трейлеры и фото Сюжет сериала «Газета» Актёры и персонажи Герои из сериала «Офис» в новом сериале «Газета» Интересные факты Отзывы и рецензии В начале сентября 2025 года вышел ситком «Газета». Это комедийный сериал, действие которого разворачивается во вселенной американского «Офиса». Что известно о новом сериале? Смотрите фото и официальный трейлер, узнайте об отзывах и интересных фактах в материале Life.ru. 21 сентября, 22:01 Обложка © Кадр из сериала «Газета», режиссёры Джеффри Блитц, Дженнифер Челотта, Tazbah Chavez и др., сценаристы Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Майкл Коман и др. / Kinopoisk

Есть сериалы, которые становятся частью культурного кода. Для целого поколения зрителей «Офис» был не просто ситкомом, а своеобразной моделью мира: с нелепыми начальниками, бесконечными шутками у принтера и камерой, что как бы ненароком ловила чужие секреты. Но эпоха сменилась. Бумажные отчёты ушли в архив, офисные перегородки растворились в удалёнке и Zoom-созвонах.

И вот теперь вышел сериал «Газета» (The Paper) — новый виток ситкома, который не боится смеяться над сегодняшними реалиями. Здесь в центре внимания уже не торговцы бумагой, а редакция издания, отчаянно пытающаяся выжить в цифровом хаосе. Ироничный ребрендинг «офисной» боли: из корпоративного ада в медийный.

Что важно — «Газета» не выглядит дешёвой копией, которая паразитирует на славе старшего брата. Это самостоятельная история, но с узнаваемой ДНК: та же документальная подача, та же смесь абсурдного юмора и горькой правды о людях, которым приходится уживаться друг с другом. В результате зритель получает коктейль из ностальгии и свежих идей, от которого сложно оторваться.

Даты выхода серий «Газеты» (The Paper)

Все десять эпизодов первого сезона «Газеты» (The Paper) стали доступны зрителям одновременно — 4 сентября 2025 года.

Фото © Кадр из сериала «Газета», режиссёры Джеффри Блитц, Дженнифер Челотта, Tazbah Chavez и др., сценаристы Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Майкл Коман и др. / Imdb

Список серий:

1-я серия. Съёмочная группа обнаруживает умирающую газету Среднего Запада США и издателя, пытающегося её возродить.

Съёмочная группа обнаруживает умирающую газету Среднего Запада США и издателя, пытающегося её возродить. 2-я серия. «Пять W». Нед начинает слишком медленно общаться со своей командой добровольцев, пока Эсмеральда не заставляет их искать истории.

Нед начинает слишком медленно общаться со своей командой добровольцев, пока Эсмеральда не заставляет их искать истории. 3-я серия. «Бадди и чувак». Нед присоединяется к Маре в её потребительской истории после того, как Эсмеральда проникает ему в голову.

Нед присоединяется к Маре в её потребительской истории после того, как Эсмеральда проникает ему в голову. 4-я серия. «ТТТ против блогера». Нед и Эсмеральда выступают против школьного блога. Мэр и Оскар освещают последнюю постановку учителя.

Нед и Эсмеральда выступают против школьного блога. Мэр и Оскар освещают последнюю постановку учителя. 5-я серия. «Осторожно, мошенничество!». Нед расследует историю о мошеннике, действующем через приложение для знакомств, и узнаёт, что Эсмеральда стала его жертвой.

Нед расследует историю о мошеннике, действующем через приложение для знакомств, и узнаёт, что Эсмеральда стала его жертвой. 6-я серия. «Журнализм». Нед берёт на себя ответственность за рекламные материалы Эсмеральды и поручает сотрудникам самостоятельно тестировать продукцию.

Нед берёт на себя ответственность за рекламные материалы Эсмеральды и поручает сотрудникам самостоятельно тестировать продукцию. 7-я серия. «Я тебя люблю». Пока Марв находится в редакции, нерешённое отношение сотрудников к власти выходит на поверхность.

Пока Марв находится в редакции, нерешённое отношение сотрудников к власти выходит на поверхность. 8-я серия. «Церковь и государство». Мэр раскрывает историю, которая противопоставляет «Правдоруба» его владельцу; Нед смущён своим прошлым.

Мэр раскрывает историю, которая противопоставляет «Правдоруба» его владельцу; Нед смущён своим прошлым. 9-я серия. «Подходящие пончо». Нед и Мэр отправляются в длительную поездку, чтобы взять интервью у возможного лидера культа; Кен отправляется в турне с извинениями.

Нед и Мэр отправляются в длительную поездку, чтобы взять интервью у возможного лидера культа; Кен отправляется в турне с извинениями. 10-я серия. «Премия Огайо в области журналистики». Нед подавляет своё желание победить на церемонии вручения премии Ohio Journalism Awards; Николь раскрывает моногамию Детрика.

И самое важное: Peacock уже продлил сериал на второй сезон, ещё до выхода первой серии. Такой уровень доверия к проекту встречается нечасто.

Трейлеры и фото

Видео © RuTube / Melor Film

Сюжет сериала «Газета»

В основе «Газеты» лежит всё та же магия псевдодокументального стиля: камера будто случайно подслушивает разговоры и фиксирует самые нелепые моменты. Только если в «Офисе» мы смеялись над торговцами бумагой, то теперь оказались в куда более бурной среде — редакции вымышленной газеты The Gazette, которая отчаянно ищет своё место в цифровую эпоху.

События сериала «Газета» (The Paper) разворачиваются в вымышленной редакции The Truth Teller (что можно перевести как «Правдоруб») в Толедо, штат Огайо. Раньше это была гордость региона, а теперь — газета, которая буквально держится на энтузиазме команды волонтёров. Тиражи падают, бюджет урезан, а большинство сотрудников впервые сталкиваются с журналистикой лицом к лицу — и не всегда понимают, где кончаются факты и начинаются домыслы.

В центре кутерьмы — новый главный редактор Нед Сэмпсон (Донал Глисон). Идеалист до мозга костей, он мечтает воскресить газету и вернуть ей былую славу. Но реальность гораздо жёстче: неопытные журналисты, путаница с фактами, бесконечное давление цифровых конкурентов — каждый день превращается в отчаянную битву за внимание читателя.

Но за всей сатирой проступает и человеческая драма. «Газета» показывает, что журналисты — такие же люди, как и клерки из «Офиса»: они влюбляются, ошибаются, спорят и мечтают хоть как-то изменить мир.

По сути, это история о том, что работа в медиа сегодня — такая же офисная реальность, только с дополнительным нервом. Сериал смеётся над тем, что всем давно знакомо, и при этом заставляет задуматься: что останется от старой журналистики, если мир окончательно перейдёт на язык мемов и push-уведомлений?

Сериал «Газета» — спин-офф «Офиса» с тем же живым юмором. Фото © Кадр из сериала «Газета», режиссёры Джеффри Блитц, Дженнифер Челотта, Tazbah Chavez и др., сценаристы Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Майкл Коман и др. / Imdb

Актёры и персонажи

Донал Глисон — амбициозный репортёр

Новый главный редактор The Truth Teller. Харизматичный молодой журналист, который пытается возродить издание и доказать, что классическая журналистика ещё жива.

Новый главный редактор The Truth Teller. Харизматичный молодой журналист, который пытается возродить издание и доказать, что классическая журналистика ещё жива. Сабрина Импаччиаторе — энергичная журналистка

Эксцентричная и смелая, её идеи порой поражают коллег, но именно она вносит драйв и креатив в повседневную рутину редакции.

Эксцентричная и смелая, её идеи порой поражают коллег, но именно она вносит драйв и креатив в повседневную рутину редакции. Мелвин Грегг — старший редактор

Строгий и требовательный, но с тонким чувством юмора, контролирует работу команды и следит за качеством материалов.

Строгий и требовательный, но с тонким чувством юмора, контролирует работу команды и следит за качеством материалов. Челси Фрай — стажёрка

Пытливая и немного наивная, часто попадает в комические ситуации, исследуя медиамир с любопытством новичка.

Пытливая и немного наивная, часто попадает в комические ситуации, исследуя медиамир с любопытством новичка. Рамона Янг — специалист по соцсетям

Эксперт по цифровым стратегиям, мастерски балансирует между правилами и хаосом современных медиа.

Эксперт по цифровым стратегиям, мастерски балансирует между правилами и хаосом современных медиа. Гбемисола Икумело — медиаконсультант

Остроумный и провокационный, ставит коллег в неловкие ситуации и добавляет лёгкий абсурд в офисную жизнь.

Остроумный и провокационный, ставит коллег в неловкие ситуации и добавляет лёгкий абсурд в офисную жизнь. Алекс Эдельман — молодой репортёр

Наивный, но с большим сердцем и амбициями, готов браться за самые трудные и смешные истории.

Наивный, но с большим сердцем и амбициями, готов браться за самые трудные и смешные истории. Тим Ки — аналитик редакции

Любитель статистики и цифр, чья педантичность иногда доводит команду до смеха.

Любитель статистики и цифр, чья педантичность иногда доводит команду до смеха. Эрик Рэхилл — ветеран журналистики

Опытный репортёр «старой школы», который пытается привнести дисциплину и порядок в хаотичную редакцию.

Донал Глисон. Фото © Кадр из сериала «Газета», режиссёры Джеффри Блитц, Дженнифер Челотта, Tazbah Chavez и др., сценаристы Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Майкл Коман и др. / Imdb

Герои из сериала «Офис» в новом сериале «Газета»

Для фанатов «Офиса» особый кайф — видеть знакомые лица в совершенно новом контексте. В «Газете» (The Paper) возвращается Оскар Нуньес, который снова играет Оскара Мартинеса, но теперь уже не клерка, а финансового директора редакции. Его сарказм и тонкий юмор остались при нём, и это создаёт невероятную нить связи с оригинальным сериалом.

Интересно, что другие персонажи «Офиса» появляются эпизодически или упоминаются в шутках и сценках — своего рода пасхалки для настоящих фанатов. Например, в некоторых диалогах сквозит дух Двайта Шрута или Пэм Бисли, хотя их исполнители напрямую не задействованы. Это создаёт ощущение, что мир Дандер Миффлин не растворился бесследно — он трансформировался, но остался узнаваемым.

Оскар Нуньес. Фото © Кадр из сериала «Газета», режиссёры Джеффри Блитц, Дженнифер Челотта, Tazbah Chavez и др., сценаристы Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Майкл Коман и др. / Kinopoisk

В «Газете» герой Оскара играет связующую роль: он как бы «старый якорь» в новом, шумном и цифровом офисе. Через его призму мы видим, как меняются медиа, но человеческая часть — интриги, разборки, дружба и юмор — остаётся той же самой, что и в Скрентоне.

Такой приём — возвращение хотя бы одного персонажа из старой вселенной — помогает новым и старым зрителям почувствовать преемственность. Это как тёплый привет из прошлого, который делает новое шоу не просто ребутом, а логическим продолжением культового «Офиса».

Интересные факты

«Офис» (The Office) был адаптацией одноимённого британского шоу, но быстро обрёл собственный уникальный стиль.

В США сериал выходил с 2005 по 2013 год и насчитывает 201 эпизод.

Шоу получило премию «Эмми» за лучшую комедийную серию и множество других наград, включая «Золотой глобус» для Стива Карелла.

Формат мокьюментари (от английского mockumentary — «поддельная документалка») сделал «Офис» культовым и вдохновил десятки современных комедийных сериалов.

«Газета» (The Paper) сохраняет стиль мокьюментари, но переносит действие в современную цифровую редакцию.

Фото © Кадр из сериала «Офис», режиссёры Пол Фиг, Рэндолл Айнхорн, Кен Куопис и др., сценаристы Дэниэл Чун, Кэролайн Уильямс, Пол Либерштейн и др. / Imdb

Отзывы и рецензии

Критики встречают «Газету» (The Paper) с восторгом: отмечают, что спин‑офф удачно сочетает дух оригинального «Офиса» с современными реалиями цифровой журналистики. Сценарий остроумный, герои живые, а комедийные ситуации узнаваемы для каждого, кто хоть раз работал в офисе или медиа.

Зрители тоже положительно реагируют: многие подмечают, что шоу одновременно смешное и немного грустное, точно отражает абсурд современной работы и борьбы за внимание аудитории. «Газета» стала редким примером спин‑оффа, который не просто существует рядом с культовым оригиналом, а действительно развивает его идеи в новом контексте.

Авторы Андрей Соколов