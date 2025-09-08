Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 сентября, 11:55

Назад к истокам: Подмосковные родители массово отказываются от иностранных имен

В Подмосковье новорождённых всё чаще называют старославянскими именами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leka Sergeeva

В Московской области зафиксирована устойчивая тенденция к выбору для новорождённых имён старославянского происхождения. О новой моде рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

«Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Так, для мальчиков родители всё чаще выбирают имена Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», — сообщил Кирюхин.

Как отметили в ведомстве, особую популярность набирают парные имена для разного пола, такие как Владислав и Владислава или Лучезар и Лучезара. Также часто встречаются варианты Радомир и Радомира.

В министерстве добавили, что процесс регистрации ребёнка в Подмосковье максимально упрощён и доступен прямо в родильном доме. Специалисты органов ЗАГС выезжают для оформления всех необходимых документов непосредственно в палаты к матерям.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2025 году в России зарегистрировано более миллиона заявлений о рождении младенцев. В рамках общероссийской статистики было обработано свыше 1,05 миллиона документов. Среди новорождённых большинство, 51%, составили мальчики, а девочки — 49%. Также в этот период зафиксировано появление на свет 7,3 тысячи двойняшек.

