Назад к истокам: Подмосковные родители массово отказываются от иностранных имен
В Подмосковье новорождённых всё чаще называют старославянскими именами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leka Sergeeva
В Московской области зафиксирована устойчивая тенденция к выбору для новорождённых имён старославянского происхождения. О новой моде рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
«Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Так, для мальчиков родители всё чаще выбирают имена — Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», — сообщил Кирюхин.
Как отметили в ведомстве, особую популярность набирают парные имена для разного пола, такие как Владислав и Владислава или Лучезар и Лучезара. Также часто встречаются варианты Радомир и Радомира.
В министерстве добавили, что процесс регистрации ребёнка в Подмосковье максимально упрощён и доступен прямо в родильном доме. Специалисты органов ЗАГС выезжают для оформления всех необходимых документов непосредственно в палаты к матерям.
Ранее Life.ru рассказывал, что в 2025 году в России зарегистрировано более миллиона заявлений о рождении младенцев. В рамках общероссийской статистики было обработано свыше 1,05 миллиона документов. Среди новорождённых большинство, 51%, составили мальчики, а девочки — 49%. Также в этот период зафиксировано появление на свет 7,3 тысячи двойняшек.