Назад к истокам: Подмосковные родители массово отказываются от иностранных имен

В Московской области зафиксирована устойчивая тенденция к выбору для новорождённых имён старославянского происхождения. О новой моде рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

«Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Так, для мальчиков родители всё чаще выбирают имена — Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», — сообщил Кирюхин.

Как отметили в ведомстве, особую популярность набирают парные имена для разного пола, такие как Владислав и Владислава или Лучезар и Лучезара. Также часто встречаются варианты Радомир и Радомира.

В министерстве добавили, что процесс регистрации ребёнка в Подмосковье максимально упрощён и доступен прямо в родильном доме. Специалисты органов ЗАГС выезжают для оформления всех необходимых документов непосредственно в палаты к матерям.