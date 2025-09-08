В ГД сообщили о результатах проверки незаконных трат в ЖКХ

Проверка Генеральной прокуратуры РФ подтвердила, что управляющие компании включали в тарифы на жилищно-коммунальные услуги посторонние расходы, такие как оплата командировок, премиальных выплат и служебного транспорта для собственных сотрудников. О результатах надзорного ведомства «Постньюс» сообщил заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Радует, что реакция Генпрокурора не заставила долго ждать», — заявил Аксененко.

Парламентарий напомнил, что с инициативой провести такую проверку совместно с ФАС России из-за непомерного роста счетов за коммунальные услуги выступили он и его коллеги по фракции и комитету в конце весенней сессии. Для недопущения подобных ситуаций в будущем депутат считает необходимым обеспечить абсолютную прозрачность системы формирования тарифов, чтобы каждый гражданин понимал, за что именно он вносит плату. Также политик добавил, что оптимизировать процесс расчётов помогают современные технологии, в числе которых активное внедрение искусственного интеллекта и блокчейна.