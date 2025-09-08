Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 12:50

В ГД сообщили о результатах проверки незаконных трат в ЖКХ

Депутат Аксененко: В тарифы ЖКХ включают премии и машины для сотрудников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Проверка Генеральной прокуратуры РФ подтвердила, что управляющие компании включали в тарифы на жилищно-коммунальные услуги посторонние расходы, такие как оплата командировок, премиальных выплат и служебного транспорта для собственных сотрудников. О результатах надзорного ведомства «Постньюс» сообщил заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Радует, что реакция Генпрокурора не заставила долго ждать», — заявил Аксененко.

Парламентарий напомнил, что с инициативой провести такую проверку совместно с ФАС России из-за непомерного роста счетов за коммунальные услуги выступили он и его коллеги по фракции и комитету в конце весенней сессии. Для недопущения подобных ситуаций в будущем депутат считает необходимым обеспечить абсолютную прозрачность системы формирования тарифов, чтобы каждый гражданин понимал, за что именно он вносит плату. Также политик добавил, что оптимизировать процесс расчётов помогают современные технологии, в числе которых активное внедрение искусственного интеллекта и блокчейна.

На россиян незаконно повесили 5,7 млрд рублей за ЖКХ, генпрокурор пригрозил чиновникам
На россиян незаконно повесили 5,7 млрд рублей за ЖКХ, генпрокурор пригрозил чиновникам

Напомним, в России прошли проверки тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проверка выявила, что компании ЖКХ незаконно переложили на потребителей собственные издержки на сумму 5,7 млрд рублей. В итоге в квитанциях граждан оказались такие статьи расходов, как приобретение автомобилей люкс-класса, а также оплата выездных семинаров и корпоративов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ЖКХ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar