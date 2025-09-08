Извращенец с сайта знакомств сбил девушку на машине за отказ дать понюхать ноги

В США девушка отказалась дать мужчине понюхать свои ноги, после чего он пришёл в ярость и переехал её на автомобиле. Как рассказала пострадавшая, она чудом смогла выжить и самостоятельно добралась до больницы. О случившемся пишет издание Local 10 News.

Подозреваемого зовут Элмонси Серклу, свою жертву он нашёл на сайте знакомств. Пострадавшая рассказала в доверительной переписке, что продаёт фотографии своих ступней и поношенную обувь. Мужчина выразил интерес к странному «бизнесу» и назначил встречу в гостинице, чтобы якобы приобрести кроссовки. Там он потребовал от спутницы показать ноги и дать их понюхать.

Получив отказ, Серклу рассвирепел и выбежал из номера. Девушке показалось, что он прихватил с собой и её обувь. Она тут же бросилась в погоню. На улице подозреваемый сел в машину, но, заметив преследовательницу, поехал прямо на неё, сбив с ног. Полиция уже задержала Серкла. Как выяснилось, он не первый раз нападает на женщин и ведёт себя неадекватно.