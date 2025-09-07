Москвич забил камнями любимую в горах Бурятии и выдал её смерть за несчастный случай

В Тункинском районе Бурятии мужчина забил сожительницу камнями по голове во время туристической поездки по горам. Он попытался скрыть преступление, скинув тело в реку и выставив всё как несчастный случай. Однако следствие смогло раскрыть правду.

«Накануне происшествия молодые люди приехали в республику с целью туристической поездки из г. Москвы. 05 сентября 2025 года во время прогулки по горным тропам между сожителями произошла ссора, в ходе которой подозреваемый, нанёс множественные удары руками, а также камнями в область головы и лица сожительнице», — уточнили в региональном СУ СКР.

По словам подозреваемого, его возлюбленная случайно упала в реку и ударилась о каменистое дно, что якобы привело к гибели. Однако экспертиза установила, что пострадавшая скончалась ещё при жизни от нанесённых ей побоев. Погибшей было 42 года, пара остановилась на время отпуска в селе Аршан, откуда возлюбленные и ушли гулять в горы. Обвиняемому скоро изберут меру пресечения.