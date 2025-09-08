Мессенджер MAX
8 сентября, 13:39

Новая работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Британии

Новая работа Бэнкси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy

В Лондоне на стене Королевского суда появилась новая работа художника Бэнкси, на которой судья в парике и мантии ударяет молотком упавшего протестующего. Подтверждение подлинности поступило от самого автора в Instagram*.

«Королевские суды юстиции. Лондон», подписал он фотографию.

На рисунке протестующий держит плакат, залитый красной краской, напоминающей кровь. Точное послание художника пока неизвестно, но появление мурала совпало с событиями в Лондоне: два дня до его появления во время пропалестинского митинга были задержаны почти 900 человек.

Судя по опубликованным снимкам, работу уже прикрыли листами пластика и металлическими ограждениями. На месте дежурят охранники, а граффити находится под постоянным видеонаблюдением.

Ранее новая работа Бэнкси появилась во Франции, недалеко от побережья Марселя. На чёрном маяке художник оставил короткую, но выразительную фразу. Изображение было опубликовано на официальной странице Бэнкси в Instagram* 29 мая, без каких-либо пояснений или указания точного места, однако фанаты быстро вычислили локацию. За сутки пост набрал более 800 тысяч лайков.

* Социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

