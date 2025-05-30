«Я хочу быть тем, что ты видишь во мне»: Найдено место новой работы Бэнкси

Новая работа анонимного уличного художника Бэнкси появилась на одной из стен во Франции. Арт-объект обнаружило агентство AFP недалеко от побережья в Марселе. На чёрном маяке, сияющем белым светом, художник оставил короткую, но пронзительную фразу.

На официальной странице Бэнкси в Instagram* изображение было опубликовано 29 мая. Автор не дал никаких пояснений и не раскрыл точное место, но это не помешало фанатам вычислить локацию. За сутки пост собрал более 800 тысяч лайков.

«Я хочу быть тем, что ты видишь во мне», — гласит надпись трафаретом на рисунке.

Напомним, ранее Бэнкси выложил фото нового граффити на фоне бежевой стены, не раскрыв, где именно оно находится. Работа выполнена в фирменной трафаретной технике: на изображении — маяк, который выглядит как продолжение тени от ближайшего столба.