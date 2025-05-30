Уличный художник Бэнкси опубликовал фото новой работы в неизвестном городе

Уличный художник Бэнкси опубликовал новое произведение, но его местоположение остаётся неизвестным. На своей странице в социальной сети он показал фото на фоне глухой бежевой стены.

На полотне с помощью трафарета изображён маяк. Искусственная тень, которая падает от ближайшего столба на тротуар, создаёт впечатление, будто маяк является отражением столбика на тротуаре.

«Я хочу быть тем, что ты видишь во мне», — гласит надпись трафаретом на рисунке.

Большинство пользователей Сети предполагают, что новое творение Бэнкси находится во французском Марселе.