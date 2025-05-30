Уличный художник Бэнкси опубликовал фото новой работы в неизвестном городе
Новая работа Бэнкси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy
Уличный художник Бэнкси опубликовал новое произведение, но его местоположение остаётся неизвестным. На своей странице в социальной сети он показал фото на фоне глухой бежевой стены.
На полотне с помощью трафарета изображён маяк. Искусственная тень, которая падает от ближайшего столба на тротуар, создаёт впечатление, будто маяк является отражением столбика на тротуаре.
«Я хочу быть тем, что ты видишь во мне», — гласит надпись трафаретом на рисунке.
Большинство пользователей Сети предполагают, что новое творение Бэнкси находится во французском Марселе.
Напомним, что Бэнкси — это псевдоним британского уличного художника. Он также занимается политической активностью и режиссурой. На протяжении многих лет Бэнкси удавалось скрывать свою личность. Настоящее имя художника раскрыли осенью 2023 года. Бэнкси украшает стены домов в самых разных уголках мира.