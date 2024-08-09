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8 августа, 23:34

Новую работу Бэнкси украли через несколько часов после создания

Новая картина Бэнкси. Обложка © banksy.co.uk

Новая картина Бэнкси. Обложка © banksy.co.uk

Новую картину знаменитого уличного художника Бэнкси на спутниковой тарелке украли через несколько часов после создания. Об этом пишет газета Daily Mirror.

Пока жители и гости лондонского района Пекхэм фотографировали воющего волка, двое мужчин средь бела дня сняли тарелку и унесли в неизвестном направлении. Никто из свидетелей не помешал грабителям осуществить задуманное.

Неизвестные крадут в Лондоне новую картину Бэнкси. Видео © X / tut0ugh

В Лондоне появилась новая работа британского стрит-арт-художника Бэнкси
В Лондоне появилась новая работа британского стрит-арт-художника Бэнкси

Схожая история произошла с работой Бэнкси в декабре прошлого года. Двое мужчин украли знак STOP с граффити художника спустя час после того, как тот подтвердил своё авторство. Позднее их задержала полиция.

Артур Лапсаков
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