Новую работу Бэнкси украли через несколько часов после создания
Новая картина Бэнкси. Обложка © banksy.co.uk
Новую картину знаменитого уличного художника Бэнкси на спутниковой тарелке украли через несколько часов после создания. Об этом пишет газета Daily Mirror.
Пока жители и гости лондонского района Пекхэм фотографировали воющего волка, двое мужчин средь бела дня сняли тарелку и унесли в неизвестном направлении. Никто из свидетелей не помешал грабителям осуществить задуманное.
Неизвестные крадут в Лондоне новую картину Бэнкси. Видео © X / tut0ugh
Схожая история произошла с работой Бэнкси в декабре прошлого года. Двое мужчин украли знак STOP с граффити художника спустя час после того, как тот подтвердил своё авторство. Позднее их задержала полиция.