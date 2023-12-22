Кража нового антивоенного граффити Бэнкси в Лондоне попала на видео
В Лондоне спустя час после появления украли антивоенное граффити Бэнкси
Антивоенное граффити Бэнкси в Лондоне. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy
Двое неизвестных мужчин украли со столба, находящегося на юго-востоке Лондона, новое граффити уличного художника Бэнкси. Стоит отметить, что это произошло всего спустя час после того, как он подтвердил своё авторство.
Кража антивоенного граффити Бэнкси в Лондоне. Видео © Х / GDTV
В Сети распространяется видеозапись, на которой видно, как двое мужчин при свидетелях совершают преступление в районе Пекхэм. На предоставленных кадрах видно, как один из них откручивает от столба красный восьмиугольный знак STOP с изображением трёх летящих боевых беспилотников, в то время пока его сообщник держит велосипед.
Сам Бэнкси не рассказал, чему посвящена его работа, однако некоторые предполагают, что это связано с обострением палестино-израильского конфликта. Подчёркивается, что Бэнкси уже более 20 лет создаёт произведения на эту тему.
Лайф ранее сообщал, что британский уличный художник Бэнкси, который скрывает своё имя, на самом деле раскрыл его ещё в 2003 году. Телекомпания Би-би-си выложила фрагмент интервью, которое 20 лет назад у художника взял их корреспондент Найджел Ренч.