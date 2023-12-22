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22 декабря, 20:16

Кража нового антивоенного граффити Бэнкси в Лондоне попала на видео

В Лондоне спустя час после появления украли антивоенное граффити Бэнкси

Антивоенное граффити Бэнкси в Лондоне. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy

Антивоенное граффити Бэнкси в Лондоне. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy

Двое неизвестных мужчин украли со столба, находящегося на юго-востоке Лондона, новое граффити уличного художника Бэнкси. Стоит отметить, что это произошло всего спустя час после того, как он подтвердил своё авторство.

Кража антивоенного граффити Бэнкси в Лондоне. Видео © Х / GDTV

В Сети распространяется видеозапись, на которой видно, как двое мужчин при свидетелях совершают преступление в районе Пекхэм. На предоставленных кадрах видно, как один из них откручивает от столба красный восьмиугольный знак STOP с изображением трёх летящих боевых беспилотников, в то время пока его сообщник держит велосипед.

Сам Бэнкси не рассказал, чему посвящена его работа, однако некоторые предполагают, что это связано с обострением палестино-израильского конфликта. Подчёркивается, что Бэнкси уже более 20 лет создаёт произведения на эту тему.

Личность известного художника Бэнкси могут рассекретить из-за судебного разбирательства
Личность известного художника Бэнкси могут рассекретить из-за судебного разбирательства

Лайф ранее сообщал, что британский уличный художник Бэнкси, который скрывает своё имя, на самом деле раскрыл его ещё в 2003 году. Телекомпания Би-би-си выложила фрагмент интервью, которое 20 лет назад у художника взял их корреспондент Найджел Ренч.

Алексей Соловьёв
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