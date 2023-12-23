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23 декабря, 20:24

В Лондоне задержан парень, укравший дорожный знак с беспилотниками Бэнкси

Скотленд-Ярд сообщил о задержании похитителя дорожного знака с граффити Бэнкси

Кража антивоенного граффити Бэнкси в Лондоне. Обложка © Кадр из видео Х / GDTV

Кража антивоенного граффити Бэнкси в Лондоне. Обложка © Кадр из видео Х / GDTV

Лондонская полиция разыскала и задержала одного из мужчин, укравших дорожный знак STOP с граффити уличного художника Бэнкси. Об этом информировала пресс-служба Скотленд-Ярда.

О том, кто именно был задержан — непосредственно похититель или его сообщник, державший велосипед и помогавший удерживаться на столбе, — не сообщается. Местонахождение украденного знака также пока не известно.

Стало известно настоящее имя загадочного художника Бэнкси
Стало известно настоящее имя загадочного художника Бэнкси

Ранее Лайф писал, что двое мужчин украли со столба, находящегося на юго-востоке Лондона, новое граффити Бэнкси спустя час после того, как тот подтвердил своё авторство. Лайф публиковал видео произошедшего.

Лариса Сафронова
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