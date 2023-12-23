В Лондоне задержан парень, укравший дорожный знак с беспилотниками Бэнкси

Лондонская полиция разыскала и задержала одного из мужчин, укравших дорожный знак STOP с граффити уличного художника Бэнкси. Об этом информировала пресс-служба Скотленд-Ярда.

О том, кто именно был задержан — непосредственно похититель или его сообщник, державший велосипед и помогавший удерживаться на столбе, — не сообщается. Местонахождение украденного знака также пока не известно.