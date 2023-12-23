В Лондоне задержан парень, укравший дорожный знак с беспилотниками Бэнкси
Скотленд-Ярд сообщил о задержании похитителя дорожного знака с граффити Бэнкси
Кража антивоенного граффити Бэнкси в Лондоне. Обложка © Кадр из видео Х / GDTV
Лондонская полиция разыскала и задержала одного из мужчин, укравших дорожный знак STOP с граффити уличного художника Бэнкси. Об этом информировала пресс-служба Скотленд-Ярда.
О том, кто именно был задержан — непосредственно похититель или его сообщник, державший велосипед и помогавший удерживаться на столбе, — не сообщается. Местонахождение украденного знака также пока не известно.
Ранее Лайф писал, что двое мужчин украли со столба, находящегося на юго-востоке Лондона, новое граффити Бэнкси спустя час после того, как тот подтвердил своё авторство. Лайф публиковал видео произошедшего.