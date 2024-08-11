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11 августа, 18:16

Бэнкси представил седьмую с начала недели работу, раскрасив пираньями полицейскую будку

На улицах Лондона появилась седьмая работа Бэнкси из цикла о животных

Новая работа Бэнкси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy

Новая работа Бэнкси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy

В Лондоне появилось седьмое по счёту граффити британского уличного художника Бэнкси за последнюю неделю. Своё авторство он подтвердил, опубликовав снимки новой работы в социальных сетях. На этот раз автор изобразил аквариум с пираньями. Своеобразным "полотном" стала будка полиции в лондонском Сити.

Новая работа Бэнкси (вблизи). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy

Новая работа Бэнкси (вблизи). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy

Публикацию Бэнкси предпочёл никак не комментировать, оставив трактовку арт-зверинца на усмотрение почитателей своего творчества и местных жителей. Фанаты Бэнкси традиционно ожидают увидеть в работах загадочного художника двойной смысл.

Шестая с начала недели работа Бэнкси появилась в Лондоне
Шестая с начала недели работа Бэнкси появилась в Лондоне

Напомним, уличный художник создавал новые граффити в течение всей недели. Все предыдущие работы также были связаны с животной тематикой. Так, например, ранее он нарисовал на различных стенах Лондона горного козла, двух слонов, обезьян, волка, пеликанов и кошку. Две работы знаменитого художника украли уже через несколько часов после публикаций о них в социальных сетях.

Мария Любицкая
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