Бэнкси представил седьмую с начала недели работу, раскрасив пираньями полицейскую будку
На улицах Лондона появилась седьмая работа Бэнкси из цикла о животных
Новая работа Бэнкси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy
В Лондоне появилось седьмое по счёту граффити британского уличного художника Бэнкси за последнюю неделю. Своё авторство он подтвердил, опубликовав снимки новой работы в социальных сетях. На этот раз автор изобразил аквариум с пираньями. Своеобразным "полотном" стала будка полиции в лондонском Сити.
Новая работа Бэнкси (вблизи). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy
Публикацию Бэнкси предпочёл никак не комментировать, оставив трактовку арт-зверинца на усмотрение почитателей своего творчества и местных жителей. Фанаты Бэнкси традиционно ожидают увидеть в работах загадочного художника двойной смысл.
Напомним, уличный художник создавал новые граффити в течение всей недели. Все предыдущие работы также были связаны с животной тематикой. Так, например, ранее он нарисовал на различных стенах Лондона горного козла, двух слонов, обезьян, волка, пеликанов и кошку. Две работы знаменитого художника украли уже через несколько часов после публикаций о них в социальных сетях.