Бэнкси представил седьмую с начала недели работу, раскрасив пираньями полицейскую будку

В Лондоне появилось седьмое по счёту граффити британского уличного художника Бэнкси за последнюю неделю. Своё авторство он подтвердил, опубликовав снимки новой работы в социальных сетях. На этот раз автор изобразил аквариум с пираньями. Своеобразным "полотном" стала будка полиции в лондонском Сити.

Напомним, уличный художник создавал новые граффити в течение всей недели. Все предыдущие работы также были связаны с животной тематикой. Так, например, ранее он нарисовал на различных стенах Лондона горного козла, двух слонов, обезьян, волка, пеликанов и кошку. Две работы знаменитого художника украли уже через несколько часов после публикаций о них в социальных сетях.