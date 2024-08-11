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11 августа, 01:15

Шестая с начала недели работа Бэнкси появилась в Лондоне

Бэнкси украсил лондонский Криклвуд новым граффити с потягивающимся котом

Потягивающийся кот в исполнении Бэнкси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy

Потягивающийся кот в исполнении Бэнкси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy

Шестая с начала недели работа британского стрит-арт-художника Бэнкси появилась в Лондоне 10 августа. Мастер уличной живописи продолжил серию на тему животного мира, изобразив потягивающегося кота.

Новую работу художник традиционно разместил в соцсетях. Британцы быстро установили местоположение старого рекламного щита с силуэтом четвероногого питомца. Он расположен в лондонском районе Криклвуд.

Стало известно настоящее имя загадочного художника Бэнкси
Стало известно настоящее имя загадочного художника Бэнкси

Напомним, что одна из прошлых работ Бэнкси в виде воющего волка на спутниковой тарелке была украдена неизвестными спустя несколько часов после создания. Это не первый случай воровства граффити популярного стрит-арт-художника. Зимой 2023 года злоумышленники вырвали дорожный знак с антивоенным рисунком британца, но были схвачены полицией.

Илья Пушкарев
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