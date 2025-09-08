Мессенджер MAX
8 сентября, 13:19

Российского рэпера приговорили на Украине к 8 годам тюрьмы за сбор донатов для Армии РФ

Российский рэпер Миша Маваши заочно приговорён на Украине к 8 годам тюрьмы

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mavashigroup_official

Российский рэп-исполнитель Миша Маваши (Михаил Ниц) заочно приговорён к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского суда.

«Лидеру музыкальной группы… назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении. По данным агентства «Укринформ», в приговоре речь идет именно об основателе группы «МАВАШИ group».

В обвинении утверждается, что гражданин Российской Федерации финансировал действия, направленные на изменение границ Украины, а также организовал среди своих подписчиков в социальных сетях сбор средств для поддержки участников специальной военной операции.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский суд в Хмельницком заочно осудил депутата Госдумы Марию Бутину, назначив ей наказание в виде 15 лет лишения свободы. Украинский суд постановил конфисковать всё имущество Бутиной в государственную казну. Правовым основанием для этого послужило обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны.

