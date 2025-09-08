Российского рэпера приговорили на Украине к 8 годам тюрьмы за сбор донатов для Армии РФ

Российский рэп-исполнитель Миша Маваши (Михаил Ниц) заочно приговорён к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского суда.

«Лидеру музыкальной группы… назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении. По данным агентства «Укринформ», в приговоре речь идет именно об основателе группы «МАВАШИ group».

В обвинении утверждается, что гражданин Российской Федерации финансировал действия, направленные на изменение границ Украины, а также организовал среди своих подписчиков в социальных сетях сбор средств для поддержки участников специальной военной операции.