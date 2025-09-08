Россия потребовала объяснений от Аргентины после обвинений в шпионаже
МИД России ждёт разъяснений Аргентины по заявлению министра безопасности Буллрич
Россия выразила надежду, что Аргентина даст внятные официальные разъяснения после обвинений в адрес Кремля со стороны министра безопасности страны Патрисии Буллрич. Буэнос-Айрес попытался найти «русский след» в скандале с прослушкой аргентинских чиновников. Об этом сообщает МИД РФ.
«МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Патрисии Буллрич», — сказано в заявлении.
В российском министерстве подчеркнули, что подобные высказывания от лица Аргентины вносят разлад в отношения между странами и не дают двигаться по пути поступательного развития отношений.
Напомним, скандал разразился 19 августа, когда в Сеть утекли разговоры генсекретаря президента Карины Милей и экс-главы агентства по вопросам инвалидности Диего Спаньюоло. Он обсуждал взятки при закупке лекарств. Власти Аргентины сообщили о незаконной шпионской операции. Министр безопасности Патрисия Буллрич заявила, что запись могли сделать «люди, связанные с русской службой разведки» или с правоохранителями Венесуэлы. Затем власти Аргентины даже сообщили, что нашли русских, причастных к делу. В МИД России опровергли связь между громким скандалом о прослушивании телефонных разговоров в президентском дворце Аргентины и действиями российских спецслужб.