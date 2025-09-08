Россия потребовала объяснений от Аргентины после обвинений в шпионаже

Россия выразила надежду, что Аргентина даст внятные официальные разъяснения после обвинений в адрес Кремля со стороны министра безопасности страны Патрисии Буллрич. Буэнос-Айрес попытался найти «русский след» в скандале с прослушкой аргентинских чиновников. Об этом сообщает МИД РФ.

«МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Патрисии Буллрич», — сказано в заявлении.

В российском министерстве подчеркнули, что подобные высказывания от лица Аргентины вносят разлад в отношения между странами и не дают двигаться по пути поступательного развития отношений.