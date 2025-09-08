Мессенджер MAX
Регион
8 сентября, 15:44

Легкомоторный самолёт аварийно сел в Подмосковье после отказа двигателя

Обложка © Telegram / МСУТ СК России

Легкомоторный самолёт совершил экстренную посадку в поле неподалёку от подмосковного Лыткарино вследствие отказа силовой установки. Об инциденте проинформировало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным ведомства, на борту воздушного судна находились два члена экипажа, которые не получили никаких травм. При этом самолёт получил значительные повреждения.

«Днём 8 сентября 2025 года легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино в Московской области. Предварительная причина — отказ двигателя. На борту самолёта находились два пилота, никто не пострадал. Воздушное судно получило значительные повреждения», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF-839 по маршруту Екатеринбург — Анталья, был вынужден объявить сигнал бедствия и совершить аварийную посадку на территории Казахстана. По словам перевозчика, причиной инцидента стала техническая неисправность. При этом посадка была осуществлена в штатном режиме, обошлось без пострадавших.

