Легкомоторный самолёт аварийно сел в Подмосковье после отказа двигателя

«Днём 8 сентября 2025 года легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино в Московской области. Предварительная причина — отказ двигателя. На борту самолёта находились два пилота, никто не пострадал. Воздушное судно получило значительные повреждения», — говорится в сообщении.