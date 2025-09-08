Мессенджер MAX
8 сентября, 16:00

В России подсчитали запасы нефти и оценили перспективу их истощения

Глава Роснедр Казанов: В РФ запасов нефти хватит надолго при геологоразведке

Обложка © freepik

В России не закончатся запасы нефти при выполнении условий правильного их воспроизводства и геологоразведки. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, из 31 миллиарда тонн запасов российской нефти подготовленными являются только 19 миллиардов.

«Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов», подчеркнул он.

Казанов добавил, что из названых 19 миллиардов тонн только 13 миллиардов окажутся полностью пригодными к рентабельной разработке, учитывая нынешнюю ценовую политику. По его мнению, при таких расчётах нефти хватит на 25 лет. Поэтому чтобы обеспечить страну дальнейшими объёмами ресурса, нужно заниматься непрерывной геологоразведкой.

Ранее сообщалось, что об увеличении добычи и переработки нефти отчиталась компания «Газпром нефть». Согласно отчётности, по итогам первого полугодия 2025 года на 3,9% — почти до 22 млн тонн — увеличилась переработка нефти для производства топлива и других нефтепродуктов.

Татьяна Миссуми
