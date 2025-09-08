В России подсчитали запасы нефти и оценили перспективу их истощения

В России не закончатся запасы нефти при выполнении условий правильного их воспроизводства и геологоразведки. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, из 31 миллиарда тонн запасов российской нефти подготовленными являются только 19 миллиардов.

«Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов», — подчеркнул он.

Казанов добавил, что из названых 19 миллиардов тонн только 13 миллиардов окажутся полностью пригодными к рентабельной разработке, учитывая нынешнюю ценовую политику. По его мнению, при таких расчётах нефти хватит на 25 лет. Поэтому чтобы обеспечить страну дальнейшими объёмами ресурса, нужно заниматься непрерывной геологоразведкой.