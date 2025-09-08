В Пятёрочке в Пушкине заметили мошек, ползающих по выпечке на открытых полках
В магазине сети «Пятёрочка» в подмосковном Пушкине выставленная на открытых стеллажах выпечка кишит мошками. Неаппетитными кадрами делится SHOT ПРОВЕРКА.
Мошки облюбовали выпечку в подмосковной «Пятёрочке». Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Покупательница рассказала телеграм-каналу, что персонал магазина не видит в происходящем никакой проблемы. Никаких мер для уборки продукции или закрытия витрин принято не было.
Ранее Life.ru рассказывал об удручающей антисанитарии в столичном «Магните». Ошарашенные покупатели наблюдали, как по выпечке ползают мошки, в ящиках лежат испорченные овощи, а полки пугают налётом из грязи и плесени.
