8 сентября, 17:31

В Пятёрочке в Пушкине заметили мошек, ползающих по выпечке на открытых полках

В магазине сети «Пятёрочка» в подмосковном Пушкине выставленная на открытых стеллажах выпечка кишит мошками. Неаппетитными кадрами делится SHOT ПРОВЕРКА.

Мошки облюбовали выпечку в подмосковной «Пятёрочке». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Покупательница рассказала телеграм-каналу, что персонал магазина не видит в происходящем никакой проблемы. Никаких мер для уборки продукции или закрытия витрин принято не было.

Ранее Life.ru рассказывал об удручающей антисанитарии в столичном «Магните». Ошарашенные покупатели наблюдали, как по выпечке ползают мошки, в ящиках лежат испорченные овощи, а полки пугают налётом из грязи и плесени.

Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

