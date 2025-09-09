Новый «Голый пистолет» 2025 года: нелепый Дребин, абсурд и хаос из 90-х вернулись Оглавление Обзор фильма «Голый пистолет» 2025-го Дата выхода фильма Сюжет и сценарий Производство и режиссура Актёры и персонажи Трейлер фильма «Голый пистолет» 2025-го Отзывы о фильме «Голый пистолет» 2025-го Другие части «Голого пистолета» «Голый пистолет» 1988 года «Голый пистолет» 1991 года «Голый пистолет» 1994 года Почему франшиза всё ещё жива Этой осенью на экраны вышел сенсационный комедийный фильм — возрождённый «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном в главной роли. Что известно о новом «Голом пистолете» 2025 года: смотрите отзывы, трейлер, актёрский состав в материале Life.ru. 9 сентября, 13:11 «Голый пистолет» 2025 года — классика комедии-пародии на новый лад. Обложка © Кадр из фильма «Голый пистолет», режиссёр Акива Шаффер, сценарист Дэн Грегор и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Голый пистолет», режиссёр Дэвид Цукер, сценарист Джерри Цукер и др. / Kinopoisk

В конце 80-х детективная комедия «Голый пистолет» взорвала экраны абсурдным юмором и искромётными пародиями на многих киногероев — от Коломбо до Джеймса Бонда. Лесли Нильсен тогда сделал невозможное: превратил невозмутимое лицо в оружие массового смеха. Трилогия быстро стала культовой, а само имя главного героя Фрэнка Дребина — символом комедии, которая умела смеяться над жанром, не разрушая его.

Прошло три десятилетия, и франшиза пережила долгожданный перезапуск. В авусте 2025 года на экраны вышел «Голый пистолет 4+¼: Закон стойкости» — фильм, где легендарный лейтенант уступает место сыну. Новый герой получает шанс доказать, что фамилия Дребин по-прежнему способна держать в тонусе не только преступников, но и зрителей.

Обзор фильма «Голый пистолет» 2025-го

Памела Андерсон и Лиам Нисон рассмешат зрителя в перезапуске «Голого пистолета» 2025 года. Фото © Кадр из фильма «Голый пистолет», режиссёр Акива Шаффер, сценарист Дэн Грегор и др. / Kinopoisk

Тридцать лет назад Фрэнк Дребин учил нас простому: чем серьёзнее ситуация, тем громче должен быть смех. В 2025-м традиция возвращается — с новым героем, новыми шутками и всё тем же безумным подходом к полицейской рутине. «Голый пистолет 4+¼: Закон стойкости» — это не просто перезапуск, это попытка доказать, что абсурд стареет куда медленнее, чем спецэффекты.

Дата выхода фильма

Премьера состоялась, и, к радости поклонников, мир снова получил возможность увидеть, как полиция Лос-Анджелеса справляется с преступностью… или хотя бы делает вид, что справляется. В США фильм вышел на экраны 1 августа 2025 года, а в странах СНГ премьера состоялась 31 июля.

Сюжет и сценарий

На экране — лейтенант Фрэнк Дребин. Человек, потерявший жену, но не потерявший привычку ввязываться во всяческие передряги. За превышение полномочий его снимают с дела и отправляют на «дорожную работу» — штрафовать нарушителей, а заодно изучать повадки голубей. Но, как водится у Дребинов, всё оказывается куда серьёзнее.

В «Голом пистолете» 2025 года лейтенант Дребин передаёт дела сыну. Фото © Кадр из фильма «Голый пистолет», режиссёр Акива Шаффер, сценарист Дэн Грегор и др. / Kinopoisk

Ограбление банка, за которым он наблюдал, — лишь ширма. Главная цель преступников — банковская ячейка с секретным устройством Plot Device, которое умеет подчинять волю людей. Дребин берётся за расследование, находит связь между загадочной смертью Саймона Дейвенпорта и его богатым знакомым Ричардом Кейном, а параллельно знакомится с сестрой погибшего, Бетт. Вместе они влезают в историю, где ставки высоки. Можно сказать, ставки больше, чем жизнь.

Сценарий фильма написали Дэн Грегор, Даг Мэнд, Акива Шаффер, Марк Хентеманн, Алек Салкин на основе сценария, написанного ранее Сетом Макфарлейном, который продюсировал фильм вместе с Эрикой Хаггинс.

Производство и режиссура

Создатели нового фильма шли по тонкой грани, решая вопрос: как сохранить фирменный абсурд, не скатившись в самопародию? Рецепт оказался и прост и сложен одновременно: много классических гэгов, щепотка безумных диалогов и обязательное наследие Цукера — режиссёра первых двух фильмов франшизы «Голый пистолет» (1988-й и 1991-й). В итоге зрители получили фильм, где автомобильная авария может выглядеть смешнее стендапа, а серьёзный заговор — как повод для очередной серии нелепых падений, уморительных драк и прочих недоразумений.

Производство: Paramount Pictures, Domain Entertainment (II), Fuzzy Door Productions

Режиссёр: Акива Шаффер

Съёмки фильма начались 6 мая 2024 года в Атланте под рабочим названием «Закон крутизны» (англ. Law of Toughness) и закончились 28 июня.

Актёры и персонажи

Лиам Нисон — лейтенант Фрэнк Дребин – младший;

Памела Андерсон — Бетт Дейвенпорт;

Пол Уолтер Хаузер — капитан Эд Хокен;

Кевин Дюранд — Сиг Густафсон;

Дэнни Хьюстон — Ричард Кейн;

Лайза Коши — детектив Барнс;

Коди Роудс — бармен;

Си Си Эйч Паундер — шеф Дэвис;

Баста Раймс — грабитель;

Майкл Биспинг — в роли самого себя;

Эдди Ю — детектив Парк;

Мозес Джонс — «не Нордберг-младший».

Трейлер фильма «Голый пистолет» 2025-го

Отзывы о фильме «Голый пистолет» 2025-го

Зрители встретили «Голый пистолет 4+¼: Закон стойкости» с редким для комедии восторгом. На Rotten Tomatoes у фильма около 90% свежести, а многие называют его «самой смешной комедией за долгое время». Особенно отмечают игру Лиама Нисона: его невозмутимое лицо оказалось идеальным инструментом для абсурдного юмора, продолжив традицию Лесли Нильсена. В рецензиях зрителей повторяется одна и та же мысль — «шутки идут без остановки», а зал на показах буквально «плакал от смеха».

Критики тоже оказались благосклонны: на Metacritic фильм получил около 75 баллов, что для комедийного перезапуска — серьёзное достижение. Guardian назвала его «дружелюбно нелепым, освобождающе поверхностным и бесхитростно грубым», подчёркивая, что в этом и кроется его сила. New York Post добавила, что это «самый большой сюрприз года», а в обзорах нередко звучит сравнение с Jackass Forever по плотности шуток. Да, кое-где юмор может показаться чрезмерно натянутым, но в целом критики и публика сходятся: «Голый пистолет» вернулся и сделал то, ради чего его ждали, — рассмешил зал до слёз.

Другие части «Голого пистолета»

«Голый пистолет» 1988 года

Первая часть «Голого пистолета» стала эталоном абсурдной комедии. Фото © Кадр из фильма «Голый пистолет», режиссёр Дэвид Цукер, сценарист Джерри Цукер и др. / Kinopoisk

Первая часть, снятая Дэвидом Цукером, стала сенсацией и мгновенно превратила Лесли Нильсена в икону пародийного жанра. Сюжет строился вокруг покушения на королеву Великобритании, а Дребин по традиции всё портил и чудом спасал. Фильм получил высокие оценки критиков и собрал приличную кассу. Его до сих пор называют эталоном абсурдного юмора, а многие гэги стали классикой комедии.

«Голый пистолет» 1991 года

«Голый пистолет – 2» прославился динамичностью. Фото © Кадр из фильма «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха», режиссёр Дэвид Цукер, сценарист Джим Абрахамс и др. / Kinopoisk

Продолжение с подзаголовком «Запах страха» не стало простым повторением успеха, а усилило градус безумия. На этот раз Дребин сталкивается с заговором энергетических корпораций и ломает планы злодеев по старой привычке — неуклюже, но эффективно. Фильм сохранил свежесть юмора и по динамике даже превзошёл оригинал. Критики отметили стабильность качества, а зрители до сих пор спорят, какая часть смешнее — первая или вторая.

«Голый пистолет» 1994 года

Финал «Голого пистолета» не сбавил градуса юмора. Фото © Кадр из фильма «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад», режиссёр Питер Сигал, сценарист Пэт Профт и др. / Kinopoisk

Финал трилогии — «33 1/3: Последний выпад» — изначально задумывался как прощание с героем. Дребин вроде бы уходит на пенсию, но оказывается втянут в заговор против церемонии «Оскар». Голливуд здесь становится главным объектом для пародий, и сатира выстреливает в полный рост.

Да, часть критиков заметила усталость жанра, но публика получила именно то, за что полюбила серию: хаос, абсурд и шквал гэгов. В итоге фильм закрепил за трилогией культовый статус и стал одной из самых узнаваемых комедийных франшиз 90-х.

Почему франшиза всё ещё жива

Секрет долголетия прост: юмор «Голого пистолета» не имеет срока годности. Смешно видеть, как герой падает с лестницы? Да. Как серьёзный детектив произносит полную чепуху невозмутимым голосом? Тоже да. Эти приёмы работали в конце 80-х, не потеряли силы в 90-х и срабатывают сегодня.

Возвращение в 2025 году выглядит не как попытка оживить прошлое, а как естественный жест: дать новому поколению зрителей возможность смеяться до слёз так же, как когда-то смеялись их родители.

Авторы Андрей Соколов