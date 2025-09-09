Новый «Голый пистолет» 2025 года: нелепый Дребин, абсурд и хаос из 90-х вернулись
Этой осенью на экраны вышел сенсационный комедийный фильм — возрождённый «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном в главной роли. Что известно о новом «Голом пистолете» 2025 года: смотрите отзывы, трейлер, актёрский состав в материале Life.ru.
«Голый пистолет» 2025 года — классика комедии-пародии на новый лад. Обложка © Кадр из фильма «Голый пистолет», режиссёр Акива Шаффер, сценарист Дэн Грегор и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Голый пистолет», режиссёр Дэвид Цукер, сценарист Джерри Цукер и др. / Kinopoisk
В конце 80-х детективная комедия «Голый пистолет» взорвала экраны абсурдным юмором и искромётными пародиями на многих киногероев — от Коломбо до Джеймса Бонда. Лесли Нильсен тогда сделал невозможное: превратил невозмутимое лицо в оружие массового смеха. Трилогия быстро стала культовой, а само имя главного героя Фрэнка Дребина — символом комедии, которая умела смеяться над жанром, не разрушая его.
Прошло три десятилетия, и франшиза пережила долгожданный перезапуск. В авусте 2025 года на экраны вышел «Голый пистолет 4+¼: Закон стойкости» — фильм, где легендарный лейтенант уступает место сыну. Новый герой получает шанс доказать, что фамилия Дребин по-прежнему способна держать в тонусе не только преступников, но и зрителей.
Обзор фильма «Голый пистолет» 2025-го
Памела Андерсон и Лиам Нисон рассмешат зрителя в перезапуске «Голого пистолета» 2025 года. Фото © Кадр из фильма «Голый пистолет», режиссёр Акива Шаффер, сценарист Дэн Грегор и др. / Kinopoisk
Тридцать лет назад Фрэнк Дребин учил нас простому: чем серьёзнее ситуация, тем громче должен быть смех. В 2025-м традиция возвращается — с новым героем, новыми шутками и всё тем же безумным подходом к полицейской рутине. «Голый пистолет 4+¼: Закон стойкости» — это не просто перезапуск, это попытка доказать, что абсурд стареет куда медленнее, чем спецэффекты.
Дата выхода фильма
Премьера состоялась, и, к радости поклонников, мир снова получил возможность увидеть, как полиция Лос-Анджелеса справляется с преступностью… или хотя бы делает вид, что справляется. В США фильм вышел на экраны 1 августа 2025 года, а в странах СНГ премьера состоялась 31 июля.
Сюжет и сценарий
На экране — лейтенант Фрэнк Дребин. Человек, потерявший жену, но не потерявший привычку ввязываться во всяческие передряги. За превышение полномочий его снимают с дела и отправляют на «дорожную работу» — штрафовать нарушителей, а заодно изучать повадки голубей. Но, как водится у Дребинов, всё оказывается куда серьёзнее.
В «Голом пистолете» 2025 года лейтенант Дребин передаёт дела сыну. Фото © Кадр из фильма «Голый пистолет», режиссёр Акива Шаффер, сценарист Дэн Грегор и др. / Kinopoisk
Ограбление банка, за которым он наблюдал, — лишь ширма. Главная цель преступников — банковская ячейка с секретным устройством Plot Device, которое умеет подчинять волю людей. Дребин берётся за расследование, находит связь между загадочной смертью Саймона Дейвенпорта и его богатым знакомым Ричардом Кейном, а параллельно знакомится с сестрой погибшего, Бетт. Вместе они влезают в историю, где ставки высоки. Можно сказать, ставки больше, чем жизнь.
- Сценарий фильма написали Дэн Грегор, Даг Мэнд, Акива Шаффер, Марк Хентеманн, Алек Салкин на основе сценария, написанного ранее Сетом Макфарлейном, который продюсировал фильм вместе с Эрикой Хаггинс.
Производство и режиссура
Создатели нового фильма шли по тонкой грани, решая вопрос: как сохранить фирменный абсурд, не скатившись в самопародию? Рецепт оказался и прост и сложен одновременно: много классических гэгов, щепотка безумных диалогов и обязательное наследие Цукера — режиссёра первых двух фильмов франшизы «Голый пистолет» (1988-й и 1991-й). В итоге зрители получили фильм, где автомобильная авария может выглядеть смешнее стендапа, а серьёзный заговор — как повод для очередной серии нелепых падений, уморительных драк и прочих недоразумений.
- Производство: Paramount Pictures, Domain Entertainment (II), Fuzzy Door Productions
- Режиссёр: Акива Шаффер
- Съёмки фильма начались 6 мая 2024 года в Атланте под рабочим названием «Закон крутизны» (англ. Law of Toughness) и закончились 28 июня.
Актёры и персонажи
- Лиам Нисон — лейтенант Фрэнк Дребин – младший;
- Памела Андерсон — Бетт Дейвенпорт;
- Пол Уолтер Хаузер — капитан Эд Хокен;
- Кевин Дюранд — Сиг Густафсон;
- Дэнни Хьюстон — Ричард Кейн;
- Лайза Коши — детектив Барнс;
- Коди Роудс — бармен;
- Си Си Эйч Паундер — шеф Дэвис;
- Баста Раймс — грабитель;
- Майкл Биспинг — в роли самого себя;
- Эдди Ю — детектив Парк;
- Мозес Джонс — «не Нордберг-младший».
Трейлер фильма «Голый пистолет» 2025-го
Отзывы о фильме «Голый пистолет» 2025-го
Зрители встретили «Голый пистолет 4+¼: Закон стойкости» с редким для комедии восторгом. На Rotten Tomatoes у фильма около 90% свежести, а многие называют его «самой смешной комедией за долгое время». Особенно отмечают игру Лиама Нисона: его невозмутимое лицо оказалось идеальным инструментом для абсурдного юмора, продолжив традицию Лесли Нильсена. В рецензиях зрителей повторяется одна и та же мысль — «шутки идут без остановки», а зал на показах буквально «плакал от смеха».
Критики тоже оказались благосклонны: на Metacritic фильм получил около 75 баллов, что для комедийного перезапуска — серьёзное достижение. Guardian назвала его «дружелюбно нелепым, освобождающе поверхностным и бесхитростно грубым», подчёркивая, что в этом и кроется его сила. New York Post добавила, что это «самый большой сюрприз года», а в обзорах нередко звучит сравнение с Jackass Forever по плотности шуток. Да, кое-где юмор может показаться чрезмерно натянутым, но в целом критики и публика сходятся: «Голый пистолет» вернулся и сделал то, ради чего его ждали, — рассмешил зал до слёз.
Другие части «Голого пистолета»
«Голый пистолет» 1988 года
Первая часть «Голого пистолета» стала эталоном абсурдной комедии. Фото © Кадр из фильма «Голый пистолет», режиссёр Дэвид Цукер, сценарист Джерри Цукер и др. / Kinopoisk
Первая часть, снятая Дэвидом Цукером, стала сенсацией и мгновенно превратила Лесли Нильсена в икону пародийного жанра. Сюжет строился вокруг покушения на королеву Великобритании, а Дребин по традиции всё портил и чудом спасал. Фильм получил высокие оценки критиков и собрал приличную кассу. Его до сих пор называют эталоном абсурдного юмора, а многие гэги стали классикой комедии.
«Голый пистолет» 1991 года
«Голый пистолет – 2» прославился динамичностью. Фото © Кадр из фильма «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха», режиссёр Дэвид Цукер, сценарист Джим Абрахамс и др. / Kinopoisk
Продолжение с подзаголовком «Запах страха» не стало простым повторением успеха, а усилило градус безумия. На этот раз Дребин сталкивается с заговором энергетических корпораций и ломает планы злодеев по старой привычке — неуклюже, но эффективно. Фильм сохранил свежесть юмора и по динамике даже превзошёл оригинал. Критики отметили стабильность качества, а зрители до сих пор спорят, какая часть смешнее — первая или вторая.
«Голый пистолет» 1994 года
Финал «Голого пистолета» не сбавил градуса юмора. Фото © Кадр из фильма «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад», режиссёр Питер Сигал, сценарист Пэт Профт и др. / Kinopoisk
Финал трилогии — «33 1/3: Последний выпад» — изначально задумывался как прощание с героем. Дребин вроде бы уходит на пенсию, но оказывается втянут в заговор против церемонии «Оскар». Голливуд здесь становится главным объектом для пародий, и сатира выстреливает в полный рост.
Да, часть критиков заметила усталость жанра, но публика получила именно то, за что полюбила серию: хаос, абсурд и шквал гэгов. В итоге фильм закрепил за трилогией культовый статус и стал одной из самых узнаваемых комедийных франшиз 90-х.
Почему франшиза всё ещё жива
Секрет долголетия прост: юмор «Голого пистолета» не имеет срока годности. Смешно видеть, как герой падает с лестницы? Да. Как серьёзный детектив произносит полную чепуху невозмутимым голосом? Тоже да. Эти приёмы работали в конце 80-х, не потеряли силы в 90-х и срабатывают сегодня.
Возвращение в 2025 году выглядит не как попытка оживить прошлое, а как естественный жест: дать новому поколению зрителей возможность смеяться до слёз так же, как когда-то смеялись их родители.