Джип влетел в толпу зевак на параде, пострадали пенсионерка и ребёнок

В бразильском городе Бруски джип внезапно въехал в толпу зрителей во время проведения парада, в результате чего пострадали как минимум четыре человека. Об инциденте, произошедшем в воскресенье, сообщает издание Último Segundo.

В Бразилии внедорожник врезался в зрителей парада. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brusquediscover

Среди пострадавших оказались пенсионерка и женщина с ребёнком на руках, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Власти города подтвердили оказание всей необходимой помощи и начало служебной проверки по факту происшествия.

Ещё одна 14-летняя девочка обратилась за медпомощью с болью в руке, но в госпитализации не нуждалась. Отмечается, что транспортное средство не принадлежит военным или муниципальным структурам, а является собственностью частного автоклуба.