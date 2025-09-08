Джип влетел в толпу зевак на параде, пострадали пенсионерка и ребёнок
Último Segundo: В Бразилии внедорожник врезался в зрителей парада
В бразильском городе Бруски джип внезапно въехал в толпу зрителей во время проведения парада, в результате чего пострадали как минимум четыре человека. Об инциденте, произошедшем в воскресенье, сообщает издание Último Segundo.
В Бразилии внедорожник врезался в зрителей парада. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brusquediscover
Среди пострадавших оказались пенсионерка и женщина с ребёнком на руках, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Власти города подтвердили оказание всей необходимой помощи и начало служебной проверки по факту происшествия.
Ещё одна 14-летняя девочка обратилась за медпомощью с болью в руке, но в госпитализации не нуждалась. Отмечается, что транспортное средство не принадлежит военным или муниципальным структурам, а является собственностью частного автоклуба.
Ранее в США автомобиль наехал на группу людей, в результате чего более 20 человек получили травмы. Пожарная служба города сообщила, что неизвестный водитель врезался в толпу, и среди пострадавших около десяти человек находятся в стабильном состоянии, а до пяти — в критическом.
