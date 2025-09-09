Украины не будет: что получила Россия, куда войдёт НАТО и что присвоит себе Венгрия Оглавление Раздел Украины как гарант безопасности Признают не всё. Какие области России Запад готов отдать? Корейский сценарий для Украины. Почему Днепр станет новой 38-й параллелью Лакомый кусок для НАТО. Почему альянс так жаждет войти в Правобережную Украину СВО не закончена, пока НАТО не убрали от границ. Чем опасна «заморозка» Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, какие сценарии по разделу Украины обсуждают на Западе и чем эти варианты опасны для России. 9 сентября, 09:07 Запад уже согласился на раздел Украины по плану Орбана и Трампа. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Review News,Borshch Filipp

Раздел Украины как гарант безопасности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрёк разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зоны после завершения конфликта.

Эта речь, произнесённая перед сторонниками в городе Кётче по случаю открытия политического сезона, по сути, является частью предвыборной программы (парламентские выборы в стране пройдут в 2026-м году), однако значительная часть выступления была посвящена Украине. Оно и понятно: для Венгрии это важная тема: украинские террористы регулярно атакуют нефтепровод из России, оставляя страну без бензина, к тому же тема притеснения этнических венгров в Закарпатье всегда находила отклик у венгерского избирателя. Отказ в поддержке киевского режима — один из главных политических постулатов Орбана.

Премьер напомнил, что к конфликту в соседней стране привело желание Вашингтона сменить политические режимы как на Украине, так и в России, при этом Брюссель старательно поддерживает решения администрации предыдущего американского президента и финансирует киевский режим, что в итоге, по его мнению, приведёт к проигрышу ЕС.

«Сегодня европейцы «элегантно» рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины... Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трёх зон», — сказал он.

При этом Орбан выразил уверенность в том, что Запад де-факто уже «признал существование российской зоны».

«Дискуссия идёт только о том, будет ли она состоять из двух, четырёх, пяти или шести областей. Но о её отсутствии уже не идёт речь. Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20 процентов территории Украины. Это уже прошлое, и об этом уже не спорят. Ведётся дискуссия о том, в скольких километрах от границы российской зоны должна быть создана демилитаризованная зона: 40 километров, 50, 100, 200 — мы не знаем, это происходит сейчас. Это будет вторая зона», — отметил политик.

Итак, попробуем разобраться, что именно Орбан мог иметь в виду.

Признают не всё. Какие области России Запад готов отдать?

По поводу «российской зоны» всё вроде бы понятно — это новые регионы РФ. Во всяком случае, та территория, что Россия контролирует и будет де-факто контролировать к моменту заключения условного соглашения. Характерно, что, по словам Орбана, идёт дискуссия — очевидно, о том, какие части новых территорий признавать отошедшими России, во всяком случае де-факто, а какие нет. Тут ничего нового — об этом говорят с самого возвращения Дональда Трампа в Белый дом и отказа США от ставки на «стратегическое поражение России».

Орбан считается человеком, близким к Трампу, и может озвучивать некие сигналы из Вашингтона. Не только России, но и европейцам. И тут показательно, что он, по сути, говорит за весь Коллективный Запад, а значит, и в Брюсселе готовы как минимум обсуждать эти сценарии.

Корейский сценарий для Украины. Почему Днепр станет новой 38-й параллелью

Новое тут — появление «демилитаризованной зоны». Вернее, не сама идея, а то, с какой уверенностью Орбан её озвучивает. Напомню, ранее много говорилось о возможности «корейского» сценария, и это первое, что приходит в голову при словосочетании «демилитаризованная зона».

Интересно, что о возможности применения на Украине корейского сценария на днях говорил глава киевского режима Владимир Зеленский, который ранее его категорически отрицал, требуя возврата к границам 91-го года. А недавно он употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных территорий, хотя ранее говорил об их непризнании в любом формате. Значит, его уже поставили перед фактом того, о чём говорит Орбан?

Есть ещё «немецкий» вариант — о нём в апреле говорил спецпредставитель Трампа Кит Келлог, назвав его «разделом, как в Берлине», однако это вариант в чистом виде отпадает просто потому, что ГДР и ФРГ всё же признали друг друга (как и весь мир) и не балансировали постоянно на грани войны (которой между ними никогда и не было). А киевский режим (как и его «партнёры») признавать потерю территорий явно не готов, как и отказываться от идеи военного реванша. Так что именно «корейский» сценарий больше соответствует украинским реалиям.

В Корее, напомню, «демилитаризованная зона» пересекает весь полуостров и имеет глубину в четыре километра. Перенося это на Украину, можно предположить, что естественной линией разделения может стать река Днепр и её берега. Впрочем, тут неизбежно возникают вопросы по Херсону и Запорожью, которые являются регионами России, но до установления контроля над ними нам ещё явно далеко. Как и по Днепропетровской, Сумской и Харьковской областям, где наши ВС сейчас создают «буферную зону». Отдельная тема — Одесская и Николаевская области, претензии на которые Россия пусть и не заявляла официально, но не раз демонстрировала.

Важно тут то, что Запад готов признать право РФ на «буферную зону». И этот термин уже фигурирует в сообщениях западных СМИ. На прошлой неделе NBC News со ссылкой на «источники, знакомые с планом, который обсуждает Вашингтон и военные представители союзников Украины», утверждал, что США в случае заключения мирного соглашения по Украине могли бы взять на себя ведущую роль в мониторинге потенциальной «буферной зоны», а к её охране можно привлечь войска не входящих в НАТО стран.

Лакомый кусок для НАТО. Почему альянс так жаждет войти в Правобережную Украину

Теперь о «западной зоне». Очевидно, именно тут самый противоречивый момент и «компромисс», который Трамп хотел бы предложить Москве и Брюсселю. Ведь в случае заморозки сценарий захода сил НАТО в Правобережную Украину представляется неизбежным. Останавливает пылких европейцев из «коалиции желающих» предупреждение Москвы о том, что без её разрешения, зашедшие на территорию Незалежной западные военные становятся законной целью. Европейцы ждут «гарантии» от Трампа, который тот даст только в случае достижения соглашения с Москвой (если, конечно, та согласится это вообще обсуждать). В случае успеха «желающие», разумеется, постараются сразу пометить как можно больше территории Украины. Дискуссия будет идти лишь на тему, где пройдёт граница «демилитаризованной зоны» и «зоны Запада».

Вернее, можно предположить, что она уже идёт, и что Орбан озвучивает некий реально существующий план, не раскрывая деталей. Повторю, Орбан считается «человеком Трампа» в Европе, к тому же его заявления прозвучали после анонса Дональдом Трампом встречи с неназванными европейскими лидерами по украинскому вопросу. Совпадение?

Плюс Венгрия напрямую заинтересована в разрешении украинского кризиса. А в идеале и в том, чтобы поживиться за счёт территории Незалежной в случае прекращения её функционирования в качестве государства. А там уже и Польша с Румынией на подхвате.

Ведь именно это подразумевает озвученный Орбаном сценарий — Украина как государство де-факто перестаёт существовать, хотя видимость его функционирования и сохраняется. Де-факто это будет даже не Южная Корея, а некий Южный Вьетнам, несостоявшееся государство с марионеточными властями — под полным контролем военных НАТО.

И тут стоит вспомнить недавние слова российского президента о том, что конфликт на Украине, вообще-то, начался именно из-за того, что появилась опасность появления на этой территории антироссийского военного блока. На всей территории Украины. И чтобы этого не произошло, мы и начали СВО. Так стоит ли обсуждать «план Орбана», как и вообще любой план, предусматривающий раздел территории бывшей Украины между нами и НАТО?

СВО не закончена, пока НАТО не убрали от границ. Чем опасна «заморозка»

«Пока Путин не оккупировал Украину, мы побеждаем», — заявил тут Зеленский.

И в чём-то он прав. Ведь победой в СВО может считаться только полный контроль над всей территорией Украины и полное переформатирование украинской государственности. Без этого цели и задачи СВО едва ли могут считаться выполненными. Без этого нас в любом случае ожидает заморозка, отложенная война и тд.

Кто-то скажет, что в Корее она откладывается уже более 70 лет. Да хоть более ста. Конфликт не разрешён и вспыхнуть может в любой момент, достаточно одной искры, вернее, воли внешних игроков, стоящих за спиной враждующих сторон. Нужна ли нам такая перспектива? Соседство с НАТО — это всегда угроза войны. А ведь убрать НАТО оттуда, куда они зашли, будет намного сложнее, чем не пустить их. Тут, как с клопами, нужна профилактика, профилактика и ещё раз профилактика!

