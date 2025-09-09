В Сочи шестые сутки ищут туристку из Подмосковья, которая исчезла после поездки на такси
Пропавшая туристка Софья Мамедова. Обложка © «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю
В Сочи пятые сутки ищут 19-летнюю туристку из Коломны Софию Мамедову, которая бесследно пропала сразу после прилёта в город. Девушка, по данным волонтёров «ЛизаАлерт», села в такси у аэропорта, и с этого момента о ней ничего не известно.
Рост Софии – 159 сантиметров, она худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. В какой одежде была девушка в момент исчезновения, пока не установлено.
Местные телеграм-каналы сообщают, что момент посадки в автомобиль попал на камеры наблюдения, однако качество записи слишком плохое, и номер такси разглядеть не удалось. На поиски дочери в Сочи прилетел отец Софии – он вместе с волонтёрами, спасателями и полицейскими участвует в поисковой операции.
