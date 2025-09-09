Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 сентября, 04:45

Юрий Антонов перестал слышать звук из-за высокого давления и последствий микроинсультов

Mash: Юрий Антонов отменил юбилейные концерты из-за проблем с давлением

Юрий Антонов. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

Советский и российский певец Юрий Антонов отменил запланированные масштабные концерты в честь своего 80-летия из-за серьёзных проблем со здоровьем. Как сообщает Mash, артист страдает от повышенного давления и последствий пяти микроинсультов, перенесённых за последнее время. Кроме того, он перестал слышать звук.

Несмотря на физическое состояние, Антонов принципиально отказывается от фонограммы и работает только вживую, ограничивая программы 45 минутами и не более чем десятью песнями. Ряд легендарных хитов, включая «Анастасию», «Зеркало» и «20 лет спустя», не исполняются уже восемь лет, поскольку команда не готова к репетициям.

В настоящее время певец выступает преимущественно на частных мероприятиях. Его команда из девяти человек устанавливает гонорар в размере 12 миллионов рублей за концерт плюс дополнительный миллион на райдер, при этом окончательная стоимость часто зависит от финансовых возможностей заказчика.

Ранее Life.ru сообщал, что артист и продюсер Бари Алибасов обратился к медикам из-за головных болей. Врачи связывают это состояние с частыми скачками артериального давления, достигающими опасных уровней. Специалисты прописали ему необходимую терапию, рекомендации по питанию и строгий запрет на употребление алкоголя.

Артём Гапоненко
