Российский этнограф Каверин вернулся в Москву после заключения в Афганистане
Обложка © VK / Святослав Каверин
Сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослав Каверин вернулся в Россию после освобождения из афганской тюрьмы. Об этом он сообщил в соцсетях.
Учёный первую запись с 19 июля, когда его задержали в провинции Кундуз по обвинению в попытке контрабанды украшений.
«Сижу в аэропорту «Шереметьево» на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес», — написал этнограф.
Ранее Life.ru сообщал, что российский исследователь-этнограф Святослав Каверин сообщил о своём задержании в Афганистане. По его словам, поводом стало обвинение в «попытке «контрабанды» украшений. Позже его этапировали в Кабул для допроса.