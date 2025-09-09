Мессенджер MAX
9 сентября, 05:28

Российский этнограф Каверин вернулся в Москву после заключения в Афганистане

Обложка © VK / Святослав Каверин

Сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослав Каверин вернулся в Россию после освобождения из афганской тюрьмы. Об этом он сообщил в соцсетях.

Учёный первую запись с 19 июля, когда его задержали в провинции Кундуз по обвинению в попытке контрабанды украшений.

«Сижу в аэропорту «Шереметьево» на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес», — написал этнограф.

Ранее Life.ru сообщал, что российский исследователь-этнограф Святослав Каверин сообщил о своём задержании в Афганистане. По его словам, поводом стало обвинение в «попытке «контрабанды» украшений. Позже его этапировали в Кабул для допроса.

