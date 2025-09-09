Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 07:54

Необходимый шаг: На Западе рассказали о том, что должен сделать Трамп после заявления Путина

RS: Трампу стоит удвоить дипломатические усилия после слов Путина

Путин и Трамп. Обложка © Life.ru

Путин и Трамп. Обложка © Life.ru

Администрация Белого дома должна удвоить дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса после заявления президента России Владимира Путина о готовности к поиску приемлемых решений. Об этом пишет газета Responsible Statecraft.

«Мне кажется, что если возобладает здравый смысл, то можно будет договориться о приемлемом решении, которое положит конец этому конфликту», — сказал российский лидер журналистам в Пекине.

Авторы публикации призвали президента США Дональда Трампа отреагировать на эти слова Путина.

По мнению авторов материала, Вашингтону следует удвоить дипломатические усилия, проигнорировав голоса, призывающие к ужесточению санкционного давления или военному противостоянию. Отмечается, что Трамп мог бы инициировать трёхсторонние переговоры между США, Россией и Украиной для выработки конкретных условий урегулирования. Этот шаг необходим, чтобы упростить вопрос по достижению мирного соглашения.

Зеленскому, сторонящемуся Москвы, предложили встретиться с Путиным в Мытищах
Зеленскому, сторонящемуся Москвы, предложили встретиться с Путиным в Мытищах
BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar