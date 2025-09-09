Необходимый шаг: На Западе рассказали о том, что должен сделать Трамп после заявления Путина

Администрация Белого дома должна удвоить дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса после заявления президента России Владимира Путина о готовности к поиску приемлемых решений. Об этом пишет газета Responsible Statecraft.

«Мне кажется, что если возобладает здравый смысл, то можно будет договориться о приемлемом решении, которое положит конец этому конфликту», — сказал российский лидер журналистам в Пекине.

Авторы публикации призвали президента США Дональда Трампа отреагировать на эти слова Путина.