Самый «компактный» российский лоукостер снял лимит по весу ручной клади

Авиакомпания Победа изменила правила: ручная кладь больше не ограничена по весу
Лоукостер «Победа» обновил правила провоза ручной клади: теперь полностью сняты ограничения по весу, а также увеличены габариты для части багажа и пакетов из duty free. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Основная ручная кладь, как и раньше, должна помещаться в калибратор размером 36×30×27 см. При этом габариты одного места увеличены с 4×36×30 см до 15×36×30 см. Дополнительно пассажиры смогут бесплатно брать на борт ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Размер пакета из duty free вырос до 24×32×10 см вместо прежних 10×10×5 см.
Таким образом, пассажир может провезти одно место ручной клади и рюкзак (или дамскую сумку, портфель), если они вписываются в установленные размеры, либо все вещи, которые помещаются в калибратор. Сверх этого разрешены без доплаты ноутбук, цветы, костюм в портпледе, питание и лекарства, а также необходимые средства передвижения.
Изменения связаны с решением суда: ранее Щербинский суд Москвы признал незаконными старые нормы «Победы» и обязал авиакомпанию увеличить минимальные размеры и вес бесплатной ручной клади.
Споры вокруг правил провоза багажа «Победы» ведутся уже несколько лет. Авиакомпания, позиционирующая себя как лоукостер, неоднократно ужесточала нормы, чем вызывала недовольство пассажиров. Чаще всего претензии касались слишком маленьких размеров ручной клади и дополнительных сборов за чемоданы. В итоге в 2024–2025 годах в ситуацию вмешались прокуратура и суд, обязавшие «Победу» скорректировать стандарты в пользу клиентов.