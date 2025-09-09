Самый «компактный» российский лоукостер снял лимит по весу ручной клади

Лоукостер «Победа» обновил правила провоза ручной клади: теперь полностью сняты ограничения по весу, а также увеличены габариты для части багажа и пакетов из duty free. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Основная ручная кладь, как и раньше, должна помещаться в калибратор размером 36×30×27 см. При этом габариты одного места увеличены с 4×36×30 см до 15×36×30 см. Дополнительно пассажиры смогут бесплатно брать на борт ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Размер пакета из duty free вырос до 24×32×10 см вместо прежних 10×10×5 см.

Таким образом, пассажир может провезти одно место ручной клади и рюкзак (или дамскую сумку, портфель), если они вписываются в установленные размеры, либо все вещи, которые помещаются в калибратор. Сверх этого разрешены без доплаты ноутбук, цветы, костюм в портпледе, питание и лекарства, а также необходимые средства передвижения.

Изменения связаны с решением суда: ранее Щербинский суд Москвы признал незаконными старые нормы «Победы» и обязал авиакомпанию увеличить минимальные размеры и вес бесплатной ручной клади.