Акклиматизируемся правильно: Life.ru узнал, как пережить отпуск и не слечь после возвращения домой

Лето – пора отпусков, но смена климата и часовых поясов может обернуться настоящей пыткой для организма. Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Марина Мелешина рассказала Life.ru, как минимизировать дискомфорт и быстро вернуться в строй после путешествия.

Реакция организма на смену часовых поясов, климатических зон может проявляться целым спектром. Это усталость, слабость, психоэмоциональная заторможенность или повышенная раздражительность, нарушение сна (бессонница или наоборот сонливость), снижение аппетита и работоспособности, нарушение работы ЖКТ (диарея или запоры, тошнота, иногда рвота). Может снижаться иммунитет, наблюдаются признаки ОРВИ (повышение температуры тела, першение или боль в горле, насморк), обостряются хронических заболеваний. Марина Мелешина Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Врач подчеркнула, что время, необходимое для акклиматизации, у каждого своё, но в среднем занимает от нескольких дней до нескольких недель. На это влияет множество факторов, включая климат, высоту и разницу во времени. Мелешина также отметила, что особенно тяжело акклиматизация проходит у детей и пожилых людей.

Чтобы минимизировать дискомфорт после путешествия, врач дала несколько полезных советов. Например, при поездке в жаркий климат необходимо правильно подготовиться.

«В жарком климате нужно подготовиться к высокой влажности и температуре: выбрать лёгкую одежду из натуральных тканей; пить достаточно воды, что поможет избежать обезвоживания, тепловых ударов; употреблять в пищу больше свежих фруктов и овощей; важно поэтапное привыкание к новым климатическим условиям. Начать с коротких прогулок (15–20 минут), постепенно увеличивая их продолжительность до 1–1,5 часа; в первые дни ограничить физическую активность, избегать длительных походов по магазинам или экскурсий», – объяснила терапевт.

А вот для поездок в холодные регионы, по словам собеседницы Life.ru, нужно одеваться многослойно, пить тёплые напитки и употреблять сытные блюда. Важно также помнить о подготовке к высокогорью, постепенно набирая высоту и отказываясь от алкоголя.

В заключение Марина Мелешина отметила, что акклиматизация – процесс индивидуальный, и в некоторых случаях организм может адаптироваться к новым условиям без выраженных симптомов.