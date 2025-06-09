Подальше от достопримечательностей: Life.ru узнал, как не разориться на еде в отпуске

Сезон отпусков всё ближе, и миллионы россиян уже пакуют чемоданы: кто-то поедет за границу, кто-то отправится исследовать города внутри страны. Но, как показывает практика, одна из самых затратных статей в любом путешествии – это питание. Цены в туристических кафе и ресторанах могут неприятно удивить, особенно если не продумать всё заранее. Как не разориться на еде в отпуске, Life.ru узнал у финансового консультанта и эксперта сервиса готовых рационов «ПриЕм» Степана Сумина.

Где питаться выгоднее: от ресторанов до местных столовых Первый шаг к экономии – осознанное планирование питания. Самый дорогой формат – рестораны в туристических районах. По словам эксперта, в центральных локациях цены могут быть завышены в 1,5-2 раза только за счёт вида на набережную или исторический фасад за окном. Если хочется попробовать локальную кухню региона, лучше искать заведения подальше от достопримечательностей. Там чаще всего не только дешевле, но и вкуснее.

Не стоит сбрасывать со счётов и столовые. Их преимущество — невысокая цена и большие порции. Это особенно актуально для путешественников с детьми, а также тех, кто много ходит пешком и нуждается в сытной, но недорогой еде.

«Главное – учитывать, что в час пик такие места могут быть довольно шумными, и не всегда подача и разнообразие блюд будут на уровне мишленовских ресторанов», – уточняет собеседник Life.ru.

Ещё один вариант – доставка еды прямо в отель или апартаменты. Это удобно для тех, кто не хочет тратить время на поиски кафе или готовить самостоятельно. Сегодня сервисы доставки готовы предложить готовые блюда на несколько дней вперед, и зачастую это оказывается не только удобнее, но и выгоднее, чем ужин в ресторане.

Уличная еда и рынки: удобно, но с оглядкой Если хочется погрузиться в атмосферу города, прогуляйтесь по местным рынкам. Там можно найти свежие фрукты, овощи, местные деликатесы и даже взять что-то на перекус. Такой формат подойдёт для самостоятельных туристов или тех, кто не планирует готовить, но хочет перекусить вне ресторанов.

«Рынки отлично работают в длительных поездках, можно закупить все нужное к завтраку или лёгкому обеду. Главное избегать туристических локаций: на таких рынках цены часто завышены, а качество бывает сомнительным», – предупреждает Сумин.

Уличная еда — тоже способ сэкономить, но нужно быть внимательным. Стоит проверять санитарные условия, обращать внимание на то, как выглядит кухня и персонал. Если соблюдены базовые меры гигиены и место пользуется популярностью у местных – можно смело пробовать.

Куда поехать, чтобы не переплачивать Путешествия по России тоже могут быть экономичными. Специалист советует обратить внимание на Калининградскую область – Светлогорск, Янтарный или сам Калининград – здесь можно найти жильё и еду по разумной цене. Нижний Новгород, Екатеринбург, Пермь и Тюмень также остаются доступными для туристов по стоимости проживания и питания.

Если хочется уюта и неспешных прогулок, подойдут города Золотого кольца: Ростов Великий, Юрьев-Польский, Александров. Поездка в такие места может обойтись дешевле, чем недельный отдых на популярных курортах, а эмоций и впечатлений будет не меньше. Выбирая менее популярные направления, можно выиграть дважды: меньше туристов, а значит ниже цены на жильё, питание и развлечения.

Мелкие расходы: как не распылиться Даже если вы сэкономили на ресторане, не стоит забывать о «невидимых» тратах. По словам эксперта, самые незаметные расходы – самые опасные: кофе на вынос, вода из автомата, перекус на вокзале. Всё это накапливается и влияет на бюджет. Простой лайфхак – носить с собой бутылку для воды и делать покупки в сетевых магазинах. Там цены стабильно ниже, чем в лавках при вокзалах или достопримечательностях.

«Если планируете активно перемещаться по городу, лучше заранее купить транспортные карты. В большинстве городов России есть проездные на несколько дней или поездок, это существенно дешевле, чем платить за каждую поездку по отдельности. Отдых должен приносить радость, а не тревогу за каждый потраченный рубль», – подчёркивает финансовый консультант.

Грамотно выстроенное питание способно сэкономить деньги, время и силы. Главное не полагаться на случай и подготовиться: изучить карту города, зоны доставки еды, заранее подумать, где можно перекусить или поужинать.