Зубной all inclusive: «Стоматологические туры» в Китай набирают популярность у россиян

Россияне всё чаще отправляются в Китай, чтобы вылечить зубы, так как данная медицинская услуга обойдётся у китайских специалистов якобы на 30 — 50% дешевле, чем в нашей стране. Об этом пишет SHOT. Особенно притягательно для туристов, что отдых можно совместить с возможностью поправить здоровье.

В среднем зубной «отпуск» длится десять дней. Начинается он в Харбине. За пять дней пациенты проходят полную стоматологическую программу: диагностику, лечение кариеса, протезирование и имплантацию от китайских стоматологов. После процедур гостям предлагают расслабиться в спа, а вечерком прогуляться по городу и посмотреть местные достопримечательности с экскурсоводом. На оставшиеся пять дней туристов отправляют на пляжи в городе Санья.

Цены на «зубные туры» в Китай начинаются от 200 тысяч рублей и доходят до полумиллиона. Зависит от сложности лечения и предполагаемого перечня стоматологических услуг. Но во всём этом есть нюанс: взыскать возможный ущерб здоровью в случае некачественной работы практически нереально.