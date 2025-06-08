Зубной all inclusive: «Стоматологические туры» в Китай набирают популярность у россиян
SHOT: Россияне всё чаще едут лечить зубы в Китай, где цена ниже на 30-50%
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Россияне всё чаще отправляются в Китай, чтобы вылечить зубы, так как данная медицинская услуга обойдётся у китайских специалистов якобы на 30 — 50% дешевле, чем в нашей стране. Об этом пишет SHOT. Особенно притягательно для туристов, что отдых можно совместить с возможностью поправить здоровье.
В среднем зубной «отпуск» длится десять дней. Начинается он в Харбине. За пять дней пациенты проходят полную стоматологическую программу: диагностику, лечение кариеса, протезирование и имплантацию от китайских стоматологов. После процедур гостям предлагают расслабиться в спа, а вечерком прогуляться по городу и посмотреть местные достопримечательности с экскурсоводом. На оставшиеся пять дней туристов отправляют на пляжи в городе Санья.
Цены на «зубные туры» в Китай начинаются от 200 тысяч рублей и доходят до полумиллиона. Зависит от сложности лечения и предполагаемого перечня стоматологических услуг. Но во всём этом есть нюанс: взыскать возможный ущерб здоровью в случае некачественной работы практически нереально.
Ранее сообщалось, что интерес россиян к автомобильным поездкам вырос за год на 20%. Особенно заметен спрос на трансферы в азиатском направлении — заказы на поездки в Китай увеличились на 84%, а среди жителей Москвы этот показатель и вовсе подскочил на 462%.