«Чем больше, тем лучше»: Силуанов высказался об участии иностранцев в приватизации

В России есть много компаний, которые «поступают в казну», но власти выступают за то, чтобы быстрее продать их на рынке, отказавшись от управлениями ими. Так, до конца 2025 года планируется провести сразу несколько сделок по приватизации, что позволит пополнить бюджет примерно на 100 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.

Глава Минфина добавил, что никто не будет выступать против участия иностранных компаний, что позволит сделать российский рынок более открытым и интересным для зарубежного бизнеса. При этом, подчеркнул Силуанов, каждый частный инвестор должен чувствовать, что его права и финансы полностью защищены, так как речь идёт о больших вложениях. Однако это не отменяет и то, что все инвесторы будут тщательно проверяться на предмет соответствия условиям.

«Мы за то, что чем больше участников, тем лучше. Мы за то, чтобы иностранцы приходили к нам на рынок — будь то финансовый, будь то реальный», — пояснил министр, отвечая на вопрос о возможном участии в приватизации иностранных партнёров.