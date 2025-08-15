Путин дал поручение ввести сроки давности по оспариванию сделок приватизации

Президент России Владимир Путин дал поручение, касающееся установления сроков исковой давности для оспаривания сделок приватизации. Эта мера направлена на защиту прав добросовестных покупателей имущества. Поручение дано по итогам Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ-2025). Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кремля.

В документе указано, что правительству РФ совместно с ведущими деловыми объединениями необходимо внести изменения в законодательство. Эти изменения должны определить сроки исковой давности и правила их расчёта при оспаривании приватизационных сделок. Целью инициативы является обеспечение правовой защиты добросовестных собственников.

Срок выполнения поручения установлен до 1 декабря 2025 года. Ответственным за его реализацию назначен председатель правительства Михаил Мишустин.