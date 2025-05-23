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23 мая, 11:00

«Сохранить деньги граждан»: Экономист назвал три причины для новой приватизации в России

Экономист Свириденко: В России сложились условия для масштабной приватизации

Завод. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Завод. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России сложились условия для новой приватизации, полагает исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко. В эфире радио «Комсомольская правда» он назвал три причины для проведения масштабной реформы.

В частности, важно привлечь крупный бизнес к управлению коллективной собственностью, поскольку это способствует повышению эффективности процессов. Ещё одна причина заключаются в необходимости покрытия дефицита бюджета. Также экономист подчеркнул, что средства на депозитах граждан должны работать на благо экономики.

«Эти деньги должны работать на благо экономики, и приватизация — это один из способов сохранения этих денег для граждан, а с другой стороны, способ связать и заставить работать депозиты, которых сейчас много накопилось и у граждан, и у бизнеса», — отметил эксперт.

Список компаний для «большой приватизации» на 100 млрд находится на рассмотрении кабмина
Список компаний для «большой приватизации» на 100 млрд находится на рассмотрении кабмина

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости окончательного решения вопроса приватизации. Глава государства отметил наличие системных проблем, связанных с приватизацией и защитой прав добросовестных приобретателей.

Борис Эльфанд
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