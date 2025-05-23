«Сохранить деньги граждан»: Экономист назвал три причины для новой приватизации в России

В России сложились условия для новой приватизации, полагает исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко. В эфире радио «Комсомольская правда» он назвал три причины для проведения масштабной реформы.

В частности, важно привлечь крупный бизнес к управлению коллективной собственностью, поскольку это способствует повышению эффективности процессов. Ещё одна причина заключаются в необходимости покрытия дефицита бюджета. Также экономист подчеркнул, что средства на депозитах граждан должны работать на благо экономики.

«Эти деньги должны работать на благо экономики, и приватизация — это один из способов сохранения этих денег для граждан, а с другой стороны, способ связать и заставить работать депозиты, которых сейчас много накопилось и у граждан, и у бизнеса», — отметил эксперт.