Президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) во вторник, акцентировал внимание на важности обсуждения вопросов приватизации до их окончательного решения. Он отметил наличие системных проблем, связанных с приватизацией и защитой прав добросовестных приобретателей.

«Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует, и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли», — сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что вопросы приватизации актуальны не только для России, но и для западных стран. Он отметил, что механизмы, предложенные западными партнёрами, всегда имели свои сложности, и в нынешних условиях стало очевидно, что западные юрисдикции не оправдали ожиданий.

Президент добавил, что вопросов по приватизации всегда много.