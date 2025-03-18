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18 марта, 14:09

Путин заявил о необходимости окончательного решения вопроса приватизации

Президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) во вторник, акцентировал внимание на важности обсуждения вопросов приватизации до их окончательного решения. Он отметил наличие системных проблем, связанных с приватизацией и защитой прав добросовестных приобретателей.

«Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует, и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли», — сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что вопросы приватизации актуальны не только для России, но и для западных стран. Он отметил, что механизмы, предложенные западными партнёрами, всегда имели свои сложности, и в нынешних условиях стало очевидно, что западные юрисдикции не оправдали ожиданий.

Президент добавил, что вопросов по приватизации всегда много.

«Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно — надо обсуждать, пока не решим окончательно», — заключил глава государства.

Список компаний для «большой приватизации» на 100 млрд находится на рассмотрении кабмина
Список компаний для «большой приватизации» на 100 млрд находится на рассмотрении кабмина

Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркнул значимость темы «большой приватизации» и предложил внести её в повестку дня на 2025 год. По его словам, в этом году ожидаются доходы от продажи государственного имущества в размере 100 миллиардов рублей.

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Life.ru

Марина Фещенко
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