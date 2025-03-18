В Минфине анонсировали предложения по «большой приватизации»

Министерство финансов России (Минфин) подготовит предложения по «большой приватизации». Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов во время расширенного заседания коллегии Росимущества.

«У нас будет предложение по «большой приватизации». На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы ещё раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — указал министр.

Силуанов дополнил, что ведомству предстоит утвердить новые стратегии развития государственных компаний для повышения их вовлечения в достижение национальных целей. Кроме того, глава Минфина призвал обеспечить прозрачность сделок с имуществом. Министр напомнил, что в 2025 году запланированы доходы бюджета от реализации имущества в рамках приватизации в размере не менее 100 миллиардов рублей. По его словам, в РФ планируют «активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну». Речь идет о деньгах от приватизации, в том числе по судебным решениям, подытожил Силуанов.