В России пересмотрят сроки давности при деприватизации по приказу Путина

Глава государства распорядился рассмотреть этот вопрос до 1 апреля 2025 года. При этом выполнение поручения должно учитывать постановление Конституционного суда, принятое 31 октября 2024 года. Оно гласит, что по делам, связанным с имуществом, приобретённым в 1990-х годах в результате коррупционных действий, срок не устанавливается. Также в суде отметили, что бессрочный срок для привлечения к ответственности по искам прокуроров о деприватизации не распространяется на дела, связанные с нарушениями во время приватизации.