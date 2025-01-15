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Регион
15 января, 08:00

В России пересмотрят сроки давности при деприватизации по приказу Путина

Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Президент России Владимир Путин дал указание правительству обсудить с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) правила расчёта сроков исковой давности в случае оспаривания сделок приватизации.

«Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об исчислении сроков давности по делам о деприватизации. Условием защиты активов будет добросовестность приобретателя»,сообщает РБК со ссылкой на источники.

Глава государства распорядился рассмотреть этот вопрос до 1 апреля 2025 года. При этом выполнение поручения должно учитывать постановление Конституционного суда, принятое 31 октября 2024 года. Оно гласит, что по делам, связанным с имуществом, приобретённым в 1990-х годах в результате коррупционных действий, срок не устанавливается. Также в суде отметили, что бессрочный срок для привлечения к ответственности по искам прокуроров о деприватизации не распространяется на дела, связанные с нарушениями во время приватизации.

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Ранее Владимир Путин попросил кабинет министров ускорить процесс создания предложений по новым мерам в ипотечной сфере. Лидер страны заявил, что идеи от правительства должны будут поддерживать как граждан страны, так и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки. Доклад на эту тему для президента создаст профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Life.ru

Наталья Афонина
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